ufficiale Vicenza, arriva lo svincolato Laezza. Biennale per il difensore ex Reggiana

Giuliano Laezza riparte dal Vicenza. Il difensore, svincolato dopo l'esperienza alla Reggiana, ha firmato un nuovo contratto con i biancorossi veneti. Questo il comunicato: "La società LR Vicenza comunica che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Giuliano Laezza, sino al 30 giugno 2025. Laezza, difensore centrale classe ’93, nella scorsa stagione con la Reggiana ha conquistato la promozione in Serie B, scendendo in campo in 28 occasioni tra campionato e coppa e siglando due reti. In carriera ha vestito le maglie di Avellino, Sicula Leonzio, Reggina, Melfi, Agropoli, Savoia, Gubbio e Arzanese".