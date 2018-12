...con Antonelli

A tu per tu ...con Angeloni 03.12 - “Da quando è arrivato Zenga il bilancio è positivo, ha portato una mentalità che la squadra ha recepito. Il mister, come ha detto anche Calori in una recente intervista, è un allenatore prestato alla serie B”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Valentino Angeloni.... 03.12 - “Da quando è arrivato Zenga il bilancio è positivo, ha portato una mentalità che la squadra ha recepito. Il mister, come ha detto anche Calori in una recente intervista, è un allenatore prestato alla serie B”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Valentino Angeloni.... A tu per tu ...con Moriero 02.12 - “Roma e Inter? Entrambe vengono da due sconfitte in Coppa. L’Inter è avvantaggiata, la Roma ha tanti infortunati. A tu per tu ...con Moriero 02.12 - "Roma e Inter? Entrambe vengono da due sconfitte in Coppa. L'Inter è avvantaggiata, la Roma ha tanti infortunati. Di Francesco ha una serie di difficoltà, si sapeva che per la Roma potessero esserci dei momenti poco felici... si mette in discussione l'allenatore ma mi sembra esagerato".... A tu per tu ...con Giaretta 01.12 - "La Serie A è un copia-incolla degli ultimi anni. La Juve fa da padrona e ogni anno si cerca la sua antagonista, che non c'è". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore sportivo di - tra le altre - Udinese e Ascoli, Cristiano Giaretta. La sorpresa? "Rispetto agli ultimi anni il Sassuolo... A tu per tu ...con Fabiani 30.11 - "La squadra è attrezzata per fare un campionato di medio alta classifica, abbiamo fatto a volte abbastanza bene e altre volte meno bene. Mi auguro che quei calciatori che dovrebbero farci fare il salto di qualità riescano a trovare la propria dimensione pur sapendo che non è facile... A tu per tu ...con Capozucca 29.11 - Il Frosinone all'esame Cagliari. "Sarà una partita difficile, perché per me il Cagliari è una grossa squadra. Anzi, la classifica non è veritiera per il valore che ha. Giulini ha costruito un organico importante", dice il dirigente dei ciociari, Stefano Capozucca a TuttoMercatoWeb. Per... A tu per tu ...con Joe Jordan 28.11 - "Il Tottenham contro il Chelsea ha giocato molto bene e ha meritato i tre punti. Forse per la prima volta il Chelsea ha giocato molto male... occhio, gli Spurs sono in forma". Così a TuttoMercatoWeb l'ex vice allenatore del Tottenham, Joe Jordan, mette in guardia l'Inter dai suoi... A tu per tu ...con Carrozzieri 27.11 - "Il risultato del derby di Genova ha accontentato tutte e due le squadre, ai punti avrebbe meritato il Genoa, ma da sampdoriano sono contento che la Samp abbia portato a casa un risultato positivo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore della Sampdoria, Moris Carrozzieri. Da quando... A tu per tu ...con Trinchera 26.11 - "È un derby molto sentito, c'è un gusto particolare nell'affrontare il Crotone. Entrambe viviamo un momento particolare, anche se con obiettivi diversi. E oggi abbiamo tutta l'intenzione di riscattarci dagli ultimi risultati". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza,... A tu per tu ...con Antonini 25.11 - "Juric? Non una partita facile per giocarsi la panchina...". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore del Genoa Luca Antonini. L'esonero di Ballardini è stato assai sorprendente. "Sorprendente si, ma fino ad un certo punto. Che ci fosse malcontento sul gioco si sapeva, Ballardini... A tu per tu ...con Joao Santos 24.11 - "Jorginho in Nazionale? Stava facendo bene con Ventura, sta facendo ancora bene con Mancini. Ha tutto per prendersi la Nazionale sulle spalle, lavora per questo". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del centrocampista del Chelsea Jorginho, Joao Santos. E al Chelsea, come procede? "Meglio...