...con Bianchi

A tu per tu ...con Moriero 28.04 - "Quell'episodio del rigore ha portato tante discussioni anche negli anni seguenti. Non so se avremmo vinto il campionato, ma il dubbio sul calcio di rigore è rimasto". Così a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista dell'Inter, Francesco Moriero. Chiaro riferimento alla partita tra i nerazzurri... A tu per tu ...con Foschi 27.04 - "La Roma ha un buon allenatore e un buon organico, ma il Liverpool ha dei campioni e può anche vincere la Champions League". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cesena, Rino Foschi. Serie A: che lotta Juve-Napoli... "Un discorso particolare, apertissimo. Il Napoli... A tu per tu ...con Antonini 26.04 - "Per come ha abituato la Roma questo 5-2 fa anche ben sperare, ma non dovrà prendere gol. E con un Salah così ispirato sarà dura". A TuttoMercatoWeb parla l'ex difensore del Milan, oggi agente, Luca Antonini. La sconfitta è colpa di Di Francesco? "Qualcosa rispetto a quanto fatto... A tu per tu ...con Bisoli 25.04 - "Abbiamo festeggiato. È stato il coronamento di un percorso lungo: abbiamo gioito, vincere i campionati non è facile. Anzi, tutt'altro". Sorride e festeggia l'allenatore del Padova, Pierpaolo Bisoli, per la promozione della sua squadra in serie B. "Ho avuto a che fare con un grandissimo... A tu per tu ...con Bonato 24.04 - "Ora il Napoli deve crederci, anche perché la Juve ha un calendario più difficile. Per gli azzurri è un sogno, devono inseguirlo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds di Sassuolo e Udinese, Nereo Bonato. Che succede alla Juve? "Un momento di difficoltà può capitare. L'infortunio di... A tu per tu ...con Corsi 23.04 - "Siamo tutti molto concentrati, i ragazzi hanno tanto entusiasmo per giocarla. Da sempre abbiamo considerato la partita contro il Frosinone uno spartiacque per il finale. E poi possiamo misurarci contro una delle favorite del torneo: all'andata sembrava avessero qualcosa in più di... A tu per tu ...con Marino 22.04 - "È una partita apertissima, la Juve ha a disposizione due risultati; il Napoli uno solo per alimentare le speranze di Scudetto". Così a TuttoMercatoWeb l'ex dg del Napoli, Pierpaolo Marino in vista della super sfida di questa sera. La Juve però parte favorita... "Sono partite... A tu per tu ...con Baroni 21.04 - "Mi documento, guardo partite. Quando si è fuori l'unica cosa che conta è aggiornarsi per non farsi trovare impreparati". Marco Baroni, archiviato l'esonero dal Benevento, guarda avanti ed è pronto per una nuova avventura. Intanto parla a TuttoMercatoWeb. Stasera c'è Milan-Benevento.... A tu per tu ...con Merkel 20.04 - L'Italia nel cuore. Alexander Merkel il calcio italiano non l'ha mai dimenticato. Il centrocampista dell'Admira Wacker - assistito per l'Italia da FTA Agency di Alfonso Marotta e Luca Grippo - si gode il momento positivo della sua squadra. Con un occhio al mercato che verrà. Siamo... A tu per tu ...con Stellone 19.04 - "La Roma contro il Barcellona ha giocato una partita incredibile ad alta intensità, la prestazione è stata straordinaria. Il risultato è storico perché ha ribaltato ogni pronostico". Cosi a TuttoMercatoWeb sull'impresa giallorossa contro il Barça in Champions League, Roberto Stellone. E... 19.04 - "La Roma contro il Barcellona ha giocato una partita incredibile ad alta intensità, la prestazione è stata straordinaria. Il risultato è storico perché ha ribaltato ogni pronostico". Cosi a TuttoMercatoWeb sull'impresa giallorossa contro il Barça in Champions League, Roberto Stellone. E...