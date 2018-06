...con Bordin

A tu per tu ...con Zenga 14.06 - Mondiale al via. “Non vedere l’Italia fa malissimo.... non sembra neanche un Mondiale. Tiferemo per quelle squadre che non ci fanno penare. Poi tiferò per i ragazzi che sono stati con me”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Crotone, Walter Zenga. L’Italia è ripartita... 14.06 - Mondiale al via. “Non vedere l’Italia fa malissimo.... non sembra neanche un Mondiale. Tiferemo per quelle squadre che non ci fanno penare. Poi tiferò per i ragazzi che sono stati con me”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Crotone, Walter Zenga. L’Italia è ripartita... A tu per tu ...con Tedesco 13.06 - “A Malta negli ultimi anni ho fatto un buon lavoro, che è stato apprezzato per i risultati. L’Hamrun è una delle società più importanti e antiche di Malta, mi è stato chiesto di riportare il club nelle zone alte della classifica, in Europa. E visto che in Italia non ci riesco, mi... A tu per tu ...con Giammarioli 12.06 - "La separazione dalla Cremonese è stata dolorosa, ma una persona deve anche capire che i cicli finiscono. Mi porto dietro un'esperienza bellissima, ringrazierò sempre il Cavaliere Arvedi e Gigi Simoni che mi ha dato la possibilità di conoscere una piazza come Cremona". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Gallo 11.06 - "Premesso che Icardi e Higuain sono due grossi giocatori, nella Juve pur ammettendo che Higuain è grande giocatore non lo vedo il massimo della vita nella funzionalità di un gioco. Lo scambio lo farei, ma l'agente di Icardi se andasse alla Juve dovrebbe un po' calmarsi... Icardi sarebbe... A tu per tu ...con Budan 10.06 - "In virtù del risultato dell'andata il Palermo è avvantaggiato rispetto al Venezia. Mi auguro che il Barbera sia colmo di gente che possa appoggiare la squadra, il campionato è stato positivo anche se ottenere la promozione diretta sarebbe stato meglio. Il Venezia però ha dimostrato... A tu per tu ...con Iachini 09.06 - "Parlando con la società sono venuti meno i presupposti per continuare". Così a TuttoMercatoWeb Beppe Iachini a proposito del suo addio al Sassuolo dopo aver ottenuto l'undicesimo posto in classifica migliorando la posizione finale della gestione Di Francesco. Mister, il suo... A tu per tu ...con Miccoli 08.06 - "Higuain-Icardi? Non penso che questo scambio possa andare in porto. Credo che se dovesse farsi, eventualmente, ci guadagnerebbe perché oltre ad avere Higuain incasserebbe dei soldi. A livello tecnico sarebbe uno scambio a vantaggio dei nerazzurri. Higuain se non rimanesse alla Juve... A tu per tu ...con Materazzi 07.06 - "Chiesa è appetito da tanti, bisognerà vedere. Confermo che piace molto anche all'Inter, so che i nerazzurri sono fortemente interessati. Bisognerà vedere che offerte arriveranno, dall'Italia e dall'estero. Anche se mi risulta voglia restare in Serie A". Così a TuttoMercatoWeb l'agente... A tu per tu ...con Di Carlo 06.06 - "Il Palermo si è giocato il campionato per via del ritmo basso, non ha saputo alzare i ritmi in linea con la sua qualità. Mentre il Frosinone se l'è mangiato all'ultima giornata e da ciociaro mi dispiace: è stata una mazzata". Così a TuttoMercatoWeb Domenico Di Carlo analizza i rendimenti... A tu per tu ...con Gautieri 05.06 - "Mi sorprende che Sarri non abbia ancora una panchina. Ha dato una mentalità diversa al calcio italiano e al Napoli". Così a a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri a proposito dell'ex allenatore del Napoli. Sarri, a Napoli, ha fatto posto ad Ancelotti. "È un top. Ma bisogna dimostrare...