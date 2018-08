...con Breda

“Dal Mondiale spunti interessanti. Perugia, volevo fare i playoff... deluso dall’esonero. Ora mi disintossico... Frosinone, promozione meritata. Ma che schifezze contro il Palermo...”

“Mi sto disintossicando un po’, il Mondiale l’ho visto poco ma ci sono stati spunti interessanti”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Perugia, Roberto Breda che parla per la prima volta dopo l’esonero dalla panchina del Grifo.

Al Mondiale tante sorprese. E tante esclusioni eccellenti.

“È la prova che non basta il nome. Bisogna avere un’anima e ci sono squadre che stanno dimostrando più delle squadre blasonate. In campo contano anche motivazioni e organizzazione. Si sta creando un calcio che va su più principi: chi fa la partita e chi si basa sulle ripartenze. Vincere dominando non è mai semplice”.

Lei e il Perugia: l’esonero dopo aver conquistato i playoff è sembrata una follia...

“Non so il termine giusto sia follia ma anche io non ho capito l’esonero. Speravo di fare i playoff, non riesco a darmi una spiegazione”.

Come le hanno comunicato l’intenzione di cambiare allenatore?

“Me l’ha comunicato il presidente... però meglio voltare pagina. Non voglio commentare, rimane sempre il grande rammarico di non aver fatto i playoff. Con i ragazzi abbiamo fatto un bel percorso con belle soddisfazioni. Essere arrivati lì e non aver giocato la partita più importante dell’anno è normale che mi abbia lasciato l’amaro in bocca. Ora però devo trasformare tutto in energia per ripartire”.

Il telefono squilla, mister?

“C’è stato qualcosa. Ma niente di stravolgente. La B è particolare, aspettiamo...”

Intanto il Frosinone ha riabbracciato la Serie A. Ai danni del Palermo. Ma quante polemiche...

“Il Palermo era la squadra più forte del campionato, nel girone di ritorno però non è stato all’altezza. Il Frosinone per quello che ha fatto sul campo ha meritato, ma l’ultima partita è stata una schifezza perché si sono viste cose che non devono esistere. Queste cose bisognerebbe evitarle.... Fermo restando che il Frosinone ha meritato la Serie A, ci ha messo cattiveria e determinazione”.

Quanto scalpita per rientrare?

“È stato un anno pesante... qualche giorno di vacanza in più non mi fa male. Devo solo aspettare”.

Un messaggio per i suoi ex tifosi?

“Dopo la partita dei playoff ho letto dei commenti sui ragazzi, ma non è vero che hanno preso sottotono la sfida al Venezia. La partita finale è andata in un certo modo, ma non perché non ci tenessero. Anzi...”.