...con Budan

“Palermo, punto sul Barbera pieno. Ritorno di Foschi? Legato ai rosanero, sarebbe valore aggiunto. Inzaghi, bravo e umile: futuro in A. Roma, Coric non è pronto. Higuain-Icardi, perché no...”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“In virtù del risultato dell’andata il Palermo è avvantaggiato rispetto al Venezia. Mi auguro che il Barbera sia colmo di gente che possa appoggiare la squadra, il campionato è stato positivo anche se ottenere la promozione diretta sarebbe stato meglio. Il Venezia però ha dimostrato di essere una signora squadra, soprattutto quando gioca in contropiede”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Palermo e Venezia, Igor Budan in vista della partita decisiva di oggi pomeriggio che sancirà il verdetto sulla squadra che disputerà la finale per andare in Serie A.

Inzaghi ha svolto un lavoro positivo...

“Ha fatto il suo percorso con grande umiltà. Con la passione che ha e l’umiltà con la quale è partito dalla Serie C sta raccogliendo i frutti del suo lavoro”.

Il futuro di Pippo Inzaghi sarà, probabilmente, in Serie A. Al Bologna.

“Al di la della promozione del Venezia, la Serie A è un traguardo meritato”.

Lei è doppio ex. Per chi tifa?

“Sono stati due percorsi molto significativi. Il Venezia rappresenta la mia prima esperienza in Italia. Difficile da dimenticare. A Palermo sono stato di più e sono arrivato come un giocatore affermato, anche se purtroppo con qualche problema fisico di troppo: abbiamo fatto la storia, lo stadio era pieno ogni domenica e sono orgoglioso di aver fatto parte di quel Palermo. Non è facile dire per chi tifo, ma potrei dire Palermo perché sono stato di più”.

Il prossimo anno il Palermo, probabilmente, cambierà ds. E c’è l’idea del ritorno di Foschi.

“Rino a Palermo ha lasciato un grande segno. Ha un bel rapporto con il Presidente, per lui Palermo è qualcosa di speciale. Non so cosa succederà, ma Foschi certamente è molto legato ai colori rosanero e questo potrebbe essere un valore aggiunto”.

La Roma intanto si muove e guarda in Croazia. Preso Coric.

“E un giocatore di grande talento. La Roma lo seguiva da anni, non lo vedo pronto per affrontare il campionato di Serie A e credo lo sappia anche la società giallorossa. Nel giro di due anni però dovrebbe diventare un giocatore di talento”.

Scambio Higuain-Icardi: da ex attaccante, come lo vedrebbe?

“Operazioni delicate. Non per il tipo di calciatori ma per età, politica e tifoseria. Da un punto vista tecnico lo scambio, però, perché no...”.