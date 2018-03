...con Canovi

“Lazio un po’ appannata, occhio alla Samp. Giampaolo al Napoli? Non è continuo... meglio Gasperini. Italia, serve un selezionatore. E il mercato di gennaio...”

“La Lazio ultimamente m’è sembrata un po’ appannata, non che la Samp sia reduce da un risultato brillante ma in casa è favorita. Qualche settimana fa avrei visto favorita la Lazio...”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi.

E la Samp?

“In casa è temibile, fuori no. In trasferta la Samp è una squadra strana, ma ha giocatori importanti. Torreira è davvero forte, Ramirez è un signor giocatore. Nel complesso i blucerchiati sono una signora squadra”.

Per il futuro il Napoli guarda in casa Samp: Marco Giampaolo.

“Alla Samp sta facendo bene, ma non è continuo. Ho l’impressione che Napoli non possa essere una piazza facile per lui. Lo vedrei meglio in città meno focose e società che riescano a proteggerlo meglio. Se dovesse esserci un dopo Sarri, vedrei bene Gasperini che ha un gioco in grado di seguire le orme di Sarri”.

E per la Nazionale chi vede?

“La Nazionale ha bisogno di un selezionatore. Non serve uno che faccia giocare necessariamente bene ma uno di buon senso e carisma. Vedrei bene Ancelotti o Ranieri, hanno qualità e si sanno imporre, oltre ad avere un gioco”.

Pastore-Inter, ci crede?

“Non credo allo scambio con Joao Mario. Chi lo vuole deve pagare 25-30 milioni. Secondo me non è il PSG a volerlo vendere ma lui che magari vuole giocare di più e quindi cambiare aria. Al PSG fanno panchina grandi calciatori, mica gente qualunque. Normale che chi non gioca non sia contento”.

Mecato: chi si muoverà?

“Dovrà fare qualcosa l’Inter. I nerazzurri interverranno a centrocampo, il Napoli sulle fasce e se non arriverà Inglese dovrà arrivare un altro attaccante, la Roma non farà niente di importante mentre la Juve magari interverrà per fare qualcosa”.