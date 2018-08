...con Canovi

“Bonucci tornando alla Juve farebbe una doppia brutta figura. Non sacrificherei Caldara. Malcom e la Roma, una cosa sono gli accordi di massima e un’altra quelli scritti... Cavani-Napoli, il PSG non svende. Io e il Trapani, la verità...”

“Bonucci e il possibile ritorno alla Juve? Farebbe una doppia brutta figura perché è andato via facendo credere che gli avessero fatto dei torti, ora invece potrebbe tornare perché gli conviene; io non vedo bene i giocatori che ovunque vanno dicono di aver sempre desiderato la maglia della squadra dove firmano”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Dario Canovi a proposito della trattativa che riguarda il ritorno di Bonucci alla Juventus.

Sacrificherebbe Caldara?

“A me Caldara piace tantissimo. Così come Bastoni. Non sacrificherei Caldara, anche se la Juve un altro centrale giovane lo troverebbe senza problemi. Bonucci è una certezza, anche se personalmente mi terrei Caldara”.

Mercato: cosa si aspetta?

“Che la Roma prenda un esterno destro e che il Napoli faccia qualcosa. Sono curioso di vedere cosa farà Vrsaljko con l’Inter: Andrea Berta è uno degli operatori di mercato più capaci, se vuoi un suo giocatore o lo paghi o non lo prendi. L’Atletico Madrid non svende i suoi calciatori”.

Che pasticcio Malcom e la Roma. Qualche intermediario di troppo...

“Si. E probabilmente è stata determinante la presenza di un intermediario del Barcellona a Bordeaux. La Roma nel comunicato ha parlato di accordo di massima. Una cosa sono gli accordi di massima, un’altra quelli scritti. E poi l’offerta blaugrana era superiore”.

Cavani e Il ritorno a Napoli: ci crede?

“No. Nel calcio non si esclude nulla, però personalmente credo poco alla possibilità che Cavani possa andare al Napoli. Il PSG non ha bisogno di soldi, se vuoi Cavani devi pagarlo per quanto è la richiesta altrimenti non lo prendi. E poi Cavani guadagna troppo per il Napoli e sicuramente non ridurrebbe il suo stipendio”.

Trapani: Morace e Agnello a lavoro per il cambio di proprietà. C’è stata la sua regia, ora si è defilato. Che è successo?

“Ho suggerito ad Agnello il Trapani e ho contattato la Signora Morace che a sua volta mi ha messo in contatto con la Dottoressa Iracani. Avrei dovuto seguire la vicenda come consulente e avevo indicato determinati nomi. Poi ho visto che Agnello ha dirottato la sua attenzione su altri nomi, così da martedì ho preferito non interessarmi più della questione. Se in futuro ci sarà bisogno della mia consulenza, vedremo. Ma avevo dato la parola a due persone come Pavarese e Gautieri e la parola conta più di ogni altra cosa. Pensavo che con Pavarese e Gautieri potessero esserci ottime speranze per il Trapani di poter concorrere alla promozione. Non conosco Favo, conosco Valentini. Ma i miei suggerimenti erano altri”.