...con Canovi

“Juric a rischio esonero? Storia già vista. Addio di Ballardini sorprendente. Mourinho, risposta giada alle provocazioni juventine. Reazione Bonucci per attirare simpatie. Roma, cessioni pesanti...”

© foto di Sara Bittarelli

“Juric si gioca la panchina? Una storia già vista”. Così a Tuttomercatoweb l’avvocato Dario Canovi sul momento del Genoa.

La partita non è delle più abbordabili: i rossoblu sfidano il Napoli.

“Temo che il Genoa non abbia molte speranze di fare risultato contro il Napoli. Incontrare Inter, Juve e Napoli a distanza ravvicinata non è facile, aspetterei ancora qualche partita prima di valutare l’esonero”.

A sorpresa era già stato esonerato Ballardini...

“Un esonero che non ho capito. Perché la classifica del Genoa era tranquilla e aveva giocato delle partite piuttosto bene. Però da qualche settimana il presidente non era contento. Il motivo bisognerebbe chiederlo a Preziosi, i tifosi del Genoa non l’hanno presa bene”.

Mourinho e la risposta alla provocazione dei tifosi della Juve. Bonucci che prova ad intervenire. Come l’ha vista?

“Bonucci è andato da Mourinho per conquistare la simpatia dei suoi tifosi. E comunque io sono un grande estimatore di Mourinho, essere insultati per novantacinque minuti non è bello. Non mi sembra che il suo gesto sia stato offensivo nei confronti dei tifosi della Juventus che sicuramente non sono modelli di sportività. Tutto sommato è giusto che subiscano la reazione di chi viene offeso, non ci trovo niente di offensivo ed eclatante nel gesto di Mourinho”.

La partita ha regalato emozioni...

“La Juve meritava di vincere. Poi ci sono stati cinque minuti di follia. Nel calcio però succede anche questo”.

Domenica c’è Milan-Juve. Le voci sulla posizione di Gattuso sono sempre discordanti.

“A Gattuso dovrebbero fare un monumento. Non mi sembra una contestazione reale da parte dei dirigenti del Milan, che hanno sempre difeso pubblicamente l’allenatore. Gattuso sta facendo bene. Il Milan ha tanti infortunati e in una partita delicata come contro la Juventus le assenze si faranno sentire. Se manca uno alla Juve ce n’è un altro. Per il Milan è diverso. Nessuno comunque potrebbe contestare Gattuso per una sconfitta contro la Juventus”.

Chi delude è la Roma.

“Ha ceduto giocatori importanti. La spina dorsale della squadra. Se dai via un grande portiere come Alisson e due titolari come Nainggolan e Strootman al posto dei quali prendi due giovani è normale fare fatica. Mica sono andati via tre giocatori qualsiasi”.

Monchi ha fallito?

“È stato preso perché sa individuare i giovani ed è abile a costruire squadre per il futuro. La Roma non ha un presidente tifoso come a Napoli, Firenze e altre piazze. Pallotta aspira ad una convenienza economica e come tale si comporta, dobbiamo abituarci a questa mentalità. Il PSG ha la fortuna che gli arriva l’emiro del Qatar e vuole vincere. Ma non tutte le realtà hanno una situazione de genere”.

Gennaio: che si aspetta?

“La Roma deve fare qualcosa a centrocampo. Ha delle carenze numeriche. La Juve è forte, competitiva. La migliore. Mi auguro anche che venga prolungato il termine di chiusura del mercato di gennaio”.

Delusione Ventura: fin qui al Chievo non è andata bene.

“La sua voglia di tornare in panchina è stato l’elemento determinante. Ci sono società brave a programmare promozioni e retrocessioni, sono sicuro che il Chievo se dovesse retrocedere tornerebbe in Serie A. In Nazionale Ventura ha commesso sicuramente degli errori,ma gli sono state addebitate delle colpe non sue. Ed è un allenatore valido e capace”.