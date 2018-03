...con Caravello

“Top e flop 2017: Lazio e Milan. Rossoneri come il primo anno della Juve. Pigliacelli via da Pescara, Pomini felice di Palermo. Manconi cercherà spazio altrove. Cinelli e Gazzola, futuro da valutare”

“Il campionato si sta dimostrando equilibrato e più interessante del previsto. Sicuramente il più interessante degli ultimi anni”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

La squadra del 2017?

“Sicuramente la Lazio. Per rendimento e valorizzazione dei propri calciatori. Si sta ripetendo oltre alle più ottimistiche previsioni. Bravo Simone Inzaghi”.

Flop del 2017: la risposta sembra scontata...

“Sicuramente il Milan. A metà stagione è fuori dalla corsa scudetto e sicuramente questo non è positivo”.

Come ripartire?

“Testa bassa, silenzio e lavoro. Anche il primo anno di Marotta e Paratici la Juventus era un po’ in sofferenza. Bisogna stare uniti e poi in estate eventualmente capire cosa fare e cosa non fare. A gennaio mi sembra superfluo intervenire”.

È stato a fasi alterne il 2017 di Pigliacelli: grande protagonista a Trapani, separato in casa a Pescara.

“Una metà di stagione esaltante a Trapani, qualcosa che non ha funzionato a Pescara. Mi sento di dire che andrà sicuramente via a gennaio. A Pescara non è andata, non c’è niente da fare... non riesce ad essere protagonista come spera. A gennaio le strade si separeranno, andrà a giocare e ad esprimersi al meglio”.

Il 2017 ha visto Pomini cambiare squadra e affrontare una nuova sfida: il Palermo.

“Per Alberto e la sua famiglia è stato davvero difficile lasciare Sassuolo, dopo quattordici anni era la sua seconda casa. Inizialmente c’erano stati degli intoppi proprio per questi motivi. In sei mesi è diventato parte integrante del tessuto sociale di Palermo e della squadra. Siamo davvero contenti di aver fatto questa scelta. Se riusciamo anche a raggiungere l’obiettivo della serie A il cerchio si chiude in maniera fantastica”.

Manconi?

“Vale un po’ il discorso di Pigliacelli: giovani di qualità che devono trovare continuità. Lui e Mirko hanno trovato continuità a Trapani, ora stanno facendo fatica. Cercherò di trovare anche per Jacopo una collocazione dove potrà esprimersi”.

Antei?

“Ha iniziato un nuovo percorso con il Benevento. Purtroppo è un ragazzo molto sfortunato per via degli infortuni, gli auguro un 2018 ricco di successi. Stiamo già pensando al recupero è sicuramente ripartiremo da Benevento, speriamo prima che il campionato finisco. Luca Antei ha soltanto avuto tanta sfortuna nel corso della sua carriera, spero possa trovare la giusta continuità”.

Parma: Germoni e Barillà?

“Germoni essendo in prestito dalla Lazio ha bisogno di maggiore impiego, gennaio sarà il momento di trovare una sistemazione. Non abbiamo nulla contro il Parma, ma a vent’anni bisogna migliorare e crescere. Barillà ha parecchie richieste in serie B, ma non abbiamo intenzione di spostarci”.

Gazzola e il Sassuolo?

“Vogliamo raggiungere la salvezza nella maniera più veloce. Poi ci metteremo seduti per capire se continuare insieme oppure se dovrà trovare una nuova sistemazione”.

Cinelli?

“Sta benissimo a Cremona. Si aspettava però un impiego diverso e a breve ci confronteremo con la società per capire il suo futuro”.