...con Caravello

“Napoli-Juve fino alla fine. Serie B, aprile decisivo. Parma-Palermo, Gazzola contro Pomini: che sfida! Sabatini e l’addio a Suning: rapporto mai decollato. L’estate e il valzer dei ds...”

“La lotta a due Juve-Napoli ci sarà fino alla fine. I bianconeri tengono più alla Champions League e questo toglierà energie mentali per il campionato, ma ci sarà lo scontro diretto che sarà determinante”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello a proposito della lotta Scudetto.

Anche alla luce degli ultimi risultati, su chi punta?

“Nel corso dell’anno il Napoli ha mostrato un gioco migliore. Per la Juve vincere in campionato è qualcosa di normale, il Napoli ha tante pressioni. Tanto passerà dalla partita di Champions”..

Bagarre anche in Serie B...

“Aprile sarà indicativo. Lunedì ci saranno i recuperi che faranno capire tanto. Per la vittoria finale ci sono tre squadre per due posti, il Palermo e il Frosinone si sono ripresi. E l’Empoli va da sola. I rosanero però oggi hanno sette punti di vantaggio, potrebbero diventare dieci con il recupero di Parma e a qual punto se il distacco restasse così a fine campionato non si disputerebbero i playoff. Attenzione, se le tre in alto riprendono a marciare diventa complicato per tutti”.

Uno dei protagonisti del Palermo è il suo Alberto Pomini.

“Nei momenti decisivi ha dimostrato di essere un valore aggiunto. È uno abituato a lottare per campionati importanti, la sua esperienza sarà fondamentale”.

Lunedì Parma-Palermo...

“Scontro fratricida, l’amicizia tra Gazzola e Pomini è forte e questa partita da avversari è inedita, ma nessuno dei due risparmierà colpi su colpi. La partita sarà uno snodo importante, il Parma potrebbe lanciarsi come quarta forza del campionato”.

Per il Sassuolo un pareggio importante contro il Napoli. Ma una stagione deludente.

“È una delle delusioni di quest’anno, quando capita l’annata storta devi portare in salvo la barca. Al Sassuolo non ne è andata una giusta. I giocatori che erano l’asse portante hanno avuto qualche problema e poi per tutti c’è un anno in più a livello anagrafico. I giovani non sono ancora pronti per un campionato importante, devono poter crescere anche sbagliando. Quando poi ci sono infortuni o squalifiche puoi ritrovarti in difficoltà”.

Estate 2018, tempo di cambiamenti. Al via un valzer di ds e allenatori...

“L’anno scorso di questi tempi si parlava di un valzer che alla fine non c’è stato. Quest’anno sembra che ci possano essere dei cambiamenti sostanziali, ma è ancora tutto prematuro”.

Sabatini intanto ha lasciato il Gruppo Suning.

“Un rapporto che non è mai decollato. Iniziato con presupposti diversi. Conoscendo Sabatini, una volta non riconosciutosi nel progetto ha scelto di lasciare”.

Si aspetta un sostituto all’Inter?

“Dipenderà da come intendono strutturare la società e dagli obiettivi. A bocce ferme la proprietà farà le sue valutazioni e deciderà se inserire una figura similare o paritaria. Non vedo ancora idee chiare”.