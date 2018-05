...con Corini

A tu per tu ...con Marroccu 08.05 - Francesco Marroccu e Massimo Cellino. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Si, perché dopo Cagliari e Leeds la coppia si è ricomposta al Brescia. “Con il Presidente ho un rapporto di lunghissima data. Quando ci siamo lasciati l’ultima volta a Cagliari era stato un arrivederci.... 08.05 - Francesco Marroccu e Massimo Cellino. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Si, perché dopo Cagliari e Leeds la coppia si è ricomposta al Brescia. “Con il Presidente ho un rapporto di lunghissima data. Quando ci siamo lasciati l’ultima volta a Cagliari era stato un arrivederci.... A tu per tu ...con Caravello 07.05 - “In estate ci sarà un mercato all’insegna degli ultimi due, quindi scoppiettante. Le big italiane faranno movimenti importanti per farsi trovare pronte in funzione di un percorso europeo”. A tu per tu ...con Accardi

06.05 - "La Roma è uscito dalla Champions con dignità, Di Francesco ha fatto un grande lavoro e questa è la dimostrazione che quando il calcio italiano non deve gestire le partite sa fare male. Se giochiamo per vincere abbiamo la qualità per colpire gli avversari". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Gazzoni Frascara

05.05 - "Sulla carta non c'è partita, ma poi in campo può succedere di tutto. Il Bologna contro le squadre di livello si impegna di più". Così a TuttoMercatoWeb l'ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara. La Juve vincendo contro il Bologna si avvicinerebbe ancora di più allo...

A tu per tu ...con Fabiani

04.05 - "Mancano tre partite, dobbiamo raccogliere più punti possibili per una questione di orgoglio personale". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Dalla Salernitana ci si aspettava qualcosa di più... "Abbiamo buttato via tanti punti. Potevamo... A tu per tu ...con Leo Rodriguez

03.05 - Una tripletta che non si dimentica. Perché è la prima. E perché ha un sapore speciale, quello che a sorpresa ha restituito il sorriso alla Juventus ai danni del Napoli. Giovanni Simeone è il protagonista della settimana. Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito bussa tre volte. "Siamo felici,... A tu per tu ...con Canovi

02.05 - "Di Francesco ha già dimostrato di essere bravissimo. Contro il Barcellona sulla carta era più difficile rispetto alla partita di oggi contro il Liverpool che ha delle lacune". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi a proposito della partita di questa sera tra...

A tu per tu ...con Moggi

01.05 - "Nella vita bisogna saper vedere bene le partite e non tutti lo sanno fare. La Juventus e il Napoli hanno dimostrato di essere sulle gambe: i bianconeri hanno vinto e devono ringraziare Spalletti, perché l'Inter in dieci stava vincendo la partita fino al 38' quando l'allenatore ha... A tu per tu ...con Martorelli

30.04 - "Ancelotti e Mancini sono due allenatori importanti, hanno tanta esperienza per ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Se è vero che Ancelotti ha rifiutato, Mancini mi sembra la strada maggiormente percorribile". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo Martorelli... A tu per tu ...con Bianchi

29.04 - "Sono legato ad entrambe le piazze, mi sono trovato bene sia al Toro che alla Lazio. Anche se in granata sono stato di più". Così a TuttoMercatoWeb l'attaccante Rolando Bianchi, doppio ex di Torino e Lazio. Mazzarri l'uomo giusto per far ripartire il Torino? "Farà grandi cose....