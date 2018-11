...con Corini

A tu per tu ...con Caliendo 12.11 - “CR7 è servito ad accendere quell’attenzione che si era spenta nei confronti del calcio italiano. Un’iniezione di grandissimo impatto mediatico, che ci ha riportato ai livelli del calcio mondiale”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Antonio Caliendo. Il calcio italiano,... 12.11 - “CR7 è servito ad accendere quell’attenzione che si era spenta nei confronti del calcio italiano. Un’iniezione di grandissimo impatto mediatico, che ci ha riportato ai livelli del calcio mondiale”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Antonio Caliendo. Il calcio italiano,... A tu per tu ...con Foschi 11.11 - Scontro al vertice in Serie B. Palermo-Pescara per la testa della classifica. “Siamo arrivati all’undicesima di campionato con una media punti incedibile. Ci piacerebbe continuare questa corsa nell’alta classifica. È una partita difficilissima, uno scontro diretto ma riferito a questo... A tu per tu ...con Canovi 10.11 - "Juric si gioca la panchina? Una storia già vista". Così a Tuttomercatoweb l'avvocato Dario Canovi sul momento del Genoa. La partita non è delle più abbordabili: i rossoblu sfidano il Napoli. "Temo che il Genoa non abbia molte speranze di fare risultato contro il Napoli. Incontrare... A tu per tu ...con Spinelli 09.11 - "È finito, nessuna possibilità di ripensarci. Davvero, diciamo basta". Così a TuttoMercatoWeb Aldo Spinelli si congeda da Livorno. Ultimo posto in classifica, situazione poco felice. Presidente, perché questa scelta? "Siamo stanchi. Molto stanchi. Abbiamo sprecato tante energie... A tu per tu ...con Cinelli 08.11 - Antonio Cinelli e il Chievo Verona, è addio. Due giorni per il centrocampista la risoluzione del contratto, ora è tempo di una nuova avventura. "Nel Chievo non c'è mai stato un progetto su di me, non rinnego la scelta perché sono stato legato ad un club di serie A per tre anni. Ma... A tu per tu ...con Moggi 07.11 - "Per la Juventus è una partita normale, per il Manchester United è fondamentale. La Juve non affronterà il match con la solita cattiveria, mentre il Manchester United dovrà impiegare anche con grandi motivazioni". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale della Juventus, Luciano... A tu per tu ...con Di Campli 06.11 - "Inter-Barcellona? Per la classifica è insignificante, si qualificheranno entrambe. Un pareggio accontenterebbe tutti". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Donato Di Campli. Che mercato si aspetta dall'Inter a gennaio? "Qualche rinforzo soprattutto per quanto riguarda i rincalzi.... A tu per tu ...con Leone 05.11 - I passi falsi contro Cittadella e Cosenza? Il Cittadella è una delle squadre più organizzate del campionato, ho grossa stima della formazione veneta e sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Il Cosenza invece non ha avuto grosse occasioni da gol, potevamo sfruttare meglio alcune... A tu per tu ...con Giaretta 04.11 - "Il Milan al di là delle difficoltà che possono esserci state ultimamente è unito con il suo allenatore, questo è importante quanto avere la squadra forte. All'esterno vedo tante ansie, ma all'interno mi sembra che ci sia qualche certezza in più". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds dell'Udinese,... A tu per tu ...con Lucchesi 03.11 - "La Roma ha qualche assenza, le manca un po' di continuità ma non ha la qualità delle grandi. La Fiorentina sta facendo un ottimo campionato, per il progetto sportivo e per la mission della stagione. Sarà una partita combattuta...". Così a TuttoMercatoWeb il dirigente doppio ex di...