...con Ferrari

A tu per tu ...con Meluso

31.10 - "I bilanci si fanno alla fine, oggi si può fare qualche pensiero che è sicuramente positivo". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso traccia un mini bilancio della stagione in corso che fin qui ha catalogato i salentini tra le rivelazioni della Serie...

A tu per tu ...con Marchetti

30.10 - "La vittoria contro il Pescara è arrivata con una bella prestazione sulla falsariga delle altre, dove magari in alcune circostanze non abbiamo raccolto quanto meritato. Vincere contro la prima della classe ti dà consapevolezza. Si, la vittoria ci voleva". Così a TuttoMercatoWeb il... A tu per tu ...con Novellino

29.10 - "La Lazio sta bene, l'Inter viene dalla sconfitta contro il Barcellona e come ha detto Spalletti serve più coraggio". Così Walter Novellino gioca per TuttoMercatoWeb la partita in scena questa sera tra Inter e Lazio. La partita della Lazio non è stata positiva. "C'erano dei... A tu per tu ...con Legrottaglie

28.10 - "Il Milan non sta portando a casa quello che tutti si aspettano, ma non vedo un problema Gattuso. L'allenatore da quello che può dare. Secondo me è una questione di vecchia data". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore rossonero, oggi allenatore la cui ultima esperienza è stata al...

A tu per tu ...con Gautieri

27.10 - "Napoli-Roma? Che partita. Entrambe giocano un ottimo calcio, il Napoli cambiando il sistema di gioco sta facendo cose importanti dando la possibilità di esprimere più calciatori. Anche la Roma gioca un ottimo calcio, ha avuto qualche piccolo passo falso ma è un'ottima squadra". Così... A tu per tu ...con Damiani

26.10 - "La Champions League? Benissimo la Juve e il Napoli che meritava qualcosa in più contro il PSG. Ancelotti ha dimostrato di essere un grande allenatore. Salvo un po' l'Inter perché a Barcellona non è mai facile e comunque c'è la partita di ritorno". Così a TuttoMercatoWeb l'agente... A tu per tu ...con De Biasi

25.10 - "Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante". Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi...

A tu per tu ...con Perinetti

24.10 - Il sorriso ritrovato, l'esordio di Romero e tante sirene di mercato per Piatek. Il Genoa dopo lo strano cambio di panchina da Ballardini a Juric ha messo a segno un risultato importante. Pareggio, uno a uno, contro la Juventus. A TuttoMercatoWeb parla il direttore generale rossoblu,... A tu per tu ...con Iuliano

23.10 - "La Juve ha vinto tutte le partite, un mezzo passo falso ci può stare... il pareggio contro il Genoa non può condizionare il cammino della squadra. La Juventus difficilmente si fa distrarre più di una volta, oggi farà bene". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore bianconero, Mark Iuliano.... A tu per tu ...con Signorelli

22.10 - "Benevento? Le partite sono tutte difficili, ma dobbiamo reagire". A TuttoMercatoWeb parole firmate Elio Signorelli. Il direttore sportivo del Livorno traccia un bilancio di quanto fatto fin adesso dalla squadra, chiamata a svoltare altrimenti un provvedimento da parte del Presidente...