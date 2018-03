...con Fontana

“Napoli top, il problema è...la Juventus. Inter, oggi tutto tranne il pari. Buffon decida lui quando smettere: farà la scelta giusta. Reina titolare al Milan? Prima il futuro di Donnarumma...”

© foto di Federico De Luca

“Il Napoli sta facendo un campionato fenomenale, il suo problema è... la Juventus”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex portiere di Napoli e Inter, Alberto Fontana.

Il Napoli viene da una sconfitta pesante...

“Ci sta perdere contro la Roma. Magari non te lo aspetti, soprattutto così pesante, perché la partita era in casa”.

E stasera?

“È uno spareggio per entrambe. Una lotta per lo Scudetto, un’altra per un posto in Champions che è il suo Scudetto”.

Chi gli uomini chiave?

“Il Napoli gioca molto bene, l’Inter è più pratica. A livello emotivo chi avrà più concentrazione giocherà meglio. Nel Napoli fai fatica a dire un nome perché pratica un gioco collettivo. L’Inter ha dei solisti che quando si accende la lampadina possono cambiare tutto”.

Il suo pronostico?

“Mi viene da pensare che si farà di tutto affinché non esca un pareggio. Sarà importante il fattore psicologico. L’Inter se si esalta diventa una big. Nessuno penserà al pari”.

Per chi tiferà?

“Inter. Però sono un grande ammiratore del Napoli, che ha reso interessante il campionato. Massimo rispetto per gli azzurri. Simpatizzo Inter ma sono anche un fan di Gattuso che con il Milan ha fatto un lavoro fenomenale, poi ci sta che trovi l’Arsenal e la partita può andare storta”.

Intanto il Milan ha preso Reina. Giusto affidargli la porta per il post Donnarumma?

“Dipenderà da cosa succede con Donnarumma, che è un giovane tra i più forti al mondo. Per il momento, finché non si sa bene cosa accadrà con Donnarumma, è difficile leggere la situazione. Sicuramente Reina ha esperienza, è il portiere che il 6,5 lo prende e la sua presenza in campo c’è sempre. Magari non ha fatto la partita da 8 e quando giochi in una grande serve anche quella”.

Buffon pare decida di continuare...

“Gigi è un professionista talmente serio da essere in condizione di poter decidere. Se continuerà lo farà perché si sente a posto. Altrimenti non andrebbe avanti. Farà la scelta giusta”.

L’erede naturale in Nazionale è Donnarumma...

“In Italia per fortuna ci sono tanti ragazzi interessanti. Anche Meret per esempio. Poi ci sono altri portieri che sono una certezza come per esempio come Consigli. E poi Donnarumma è giovane ma ha due campionati di alto livello alle spalle, quindi così giovane non è”.