...con Giaretta

“Vittoria contro la Ternana importante, ora svoltiamo. Pronti per lo Spezia. Cosmi, discorsi emozionali e mai pensato alle dimissioni. Mercato, giusto chiudere prima. Roma, cercasi plusvalenze”

© foto di Federico Gaetano

“Fare risultato contro la Ternana è stato importante, era una tappa fondamentale. I ragazzi hanno preparato la partita di oggi con la testa giusta. Sarà difficile, ma contro lo Spezia ce la giochiamo”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dell’Ascoli, Cristiano Giaretta.

Direttore, il mercato di gennaio faceva pensare a ben altro campionato. Che è successo?

“È un anno tribolato per diverse ragioni, senza pace. Gli infortuni ci hanno messo in ginocchio. Non siamo stati neanche fortunati in alcune decisioni arbitrali di cui prendiamo atto. A gennaio siamo intervenuti al meglio in attacco per rinforzare una squadra che aveva cominciato a perdere pezzi importanti. Difficile dire perché le cose non girino”.

Il rischio retrocessione è assai concreto...

“Non ragioniamo sul rischio. Sappiamo che abbiamo una partita molto importante da giocare, dobbiamo porci un obiettivo alla volta. I playout non sono distanti. La stagione è complicata e lo sappiamo. Non è facile giocare sempre sereni. Ci stiamo dando da fare e sono positivo per la salvezza: la partita della scorsa settimana ha dimostrato che dobbiamo crederci”.

E Cosmi? Ha mai pensato alle dimissioni?

“No. Non ha mai detto di volersi dimettere. Anzi, cerca di dare una carica continua ai ragazzi. Abbiamo scelto un allenatore di questo tipo perché ha determinati equilibri. I suoi discorsi nello spogliatoio sono sempre molto emozionali”.

In estate il mercato chiuderà prima. Come la vede?

“L’obiettivo è chiudere il mercato prima che si giochi. Non so se sarà mai possibile ma l’ideale sarebbe unificare le date per tutti. Questo comunque è un primo passo importante, anche se cercherei di tornare al mercato fino al 31 luglio e quello di riparazione a novembre”

Che finestra si aspetta?

“Oggi i grandi club tranne la Juve stanno tenendo un occhio al bilancio. Credo che ci sarà un’altra estate di transizione. Mi aspetto operazioni oculate, dove club come la Roma dovranno fare delle operazioni per ottenere delle plusvalenze”.