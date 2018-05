...con Giaretta

“Fuori gli artigli, battiamo il Pescara. Impensabile uscire sconfitti. Cosmi, nessuna rivalsa: vuole solo la salvezza. Io e il Chievo, oggi conta solo l’Ascoli”

© foto di Federico De Luca

La partita più importante. L’Ascoli sabato di scena a Pescara, per inseguire i play out e cercare di rimanere in Serie B. “È una partita importante, c’è la giusta pressione come da un po’ di tempo. I ragazzi dopo la partita contro la Salernitana hanno tirato fuori gli artigli. La pressione la viviamo nella maniera giusta”, dice il direttore sportivo bianconero Cristiano Giaretta a TuttoMercatoWeb.

Ad inizio anno vedere il Pescara in questa posizione sembrava impensabile.

“Il parco giocatori è importante, nessuno si aspettava una classifica del genere. Ma il calcio non è prevedibile e la serie B va presa sempre con le pinze”.

Partita speciale per Cosmi. Il Pescara non gli porta bene...

“Vuole salvarsi. È la sua mission dal 6 dicembre. Ci tiene tanto. Non ha voglia di rivalsa contro nessuno, vuole solo portare la nave in porto. Si sta prodigando per farci salvare. Corsi e ricorsi servono per invertire la rotta. È impensabile uscire sconfitti da Pescara, i ragazzi devono tirare fuori gli artigli come hanno già fatto”.

Avete chiamato a raccolta i tifosi?

“È un derby e ci tengono. I 700 biglietti erano già andati in fumo e siamo riusciti a raddoppiarli. Avremo 1500 tifosi carichi e ci aiuteremo. Gli appelli non servono”.

E lei, direttore? Negli ambienti di mercato viene accostato al Chievo.

“Massima concentrazione per la salvezza. Sto spendendo tutte le mie energie per questo traguardo. Non penso ad altro. Nessuno deve farlo”.