...con Giaretta

A tu per tu ...con Fabiani 30.11 - “La squadra è attrezzata per fare un campionato di medio alta classifica, abbiamo fatto a volte abbastanza bene e altre volte meno bene. Mi auguro che quei calciatori che dovrebbero farci fare il salto di qualità riescano a trovare la propria dimensione pur sapendo che non è facile... 30.11 - “La squadra è attrezzata per fare un campionato di medio alta classifica, abbiamo fatto a volte abbastanza bene e altre volte meno bene. Mi auguro che quei calciatori che dovrebbero farci fare il salto di qualità riescano a trovare la propria dimensione pur sapendo che non è facile... A tu per tu ...con Capozucca 29.11 - Il Frosinone all’esame Cagliari. “Sarà una partita difficile, perché per me il Cagliari è una grossa squadra. Anzi, la classifica non è veritiera per il valore che ha. Giulini ha costruito un organico importante”, dice il dirigente dei ciociari, Stefano Capozucca a TuttoMercatoWeb. Per... 29.11 - Il Frosinone all’esame Cagliari. “Sarà una partita difficile, perché per me il Cagliari è una grossa squadra. Anzi, la classifica non è veritiera per il valore che ha. Giulini ha costruito un organico importante”, dice il dirigente dei ciociari, Stefano Capozucca a TuttoMercatoWeb. Per... A tu per tu ...con Joe Jordan 28.11 - “Il Tottenham contro il Chelsea ha giocato molto bene e ha meritato i tre punti. Forse per la prima volta il Chelsea ha giocato molto male... occhio, gli Spurs sono in forma”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex vice allenatore del Tottenham, Joe Jordan, mette in guardia l’Inter dai suoi... 28.11 - “Il Tottenham contro il Chelsea ha giocato molto bene e ha meritato i tre punti. Forse per la prima volta il Chelsea ha giocato molto male... occhio, gli Spurs sono in forma”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex vice allenatore del Tottenham, Joe Jordan, mette in guardia l’Inter dai suoi... A tu per tu ...con Carrozzieri 27.11 - “Il risultato del derby di Genova ha accontentato tutte e due le squadre, ai punti avrebbe meritato il Genoa, ma da sampdoriano sono contento che la Samp abbia portato a casa un risultato positivo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore della Sampdoria, Moris Carrozzieri. Da quando... 27.11 - “Il risultato del derby di Genova ha accontentato tutte e due le squadre, ai punti avrebbe meritato il Genoa, ma da sampdoriano sono contento che la Samp abbia portato a casa un risultato positivo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore della Sampdoria, Moris Carrozzieri. Da quando... A tu per tu ...con Trinchera 26.11 - “È un derby molto sentito, c’è un gusto particolare nell’affrontare il Crotone. Entrambe viviamo un momento particolare, anche se con obiettivi diversi. E oggi abbiamo tutta l’intenzione di riscattarci dagli ultimi risultati”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza,... 26.11 - “È un derby molto sentito, c’è un gusto particolare nell’affrontare il Crotone. Entrambe viviamo un momento particolare, anche se con obiettivi diversi. E oggi abbiamo tutta l’intenzione di riscattarci dagli ultimi risultati”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza,... A tu per tu ...con Antonini 25.11 - “Juric? Non una partita facile per giocarsi la panchina...”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore del Genoa Luca Antonini. L’esonero di Ballardini è stato assai sorprendente. “Sorprendente si, ma fino ad un certo punto. Che ci fosse malcontento sul gioco si sapeva, Ballardini... 25.11 - “Juric? Non una partita facile per giocarsi la panchina...”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore del Genoa Luca Antonini. L’esonero di Ballardini è stato assai sorprendente. “Sorprendente si, ma fino ad un certo punto. Che ci fosse malcontento sul gioco si sapeva, Ballardini... A tu per tu ...con Joao Santos 24.11 - “Jorginho in Nazionale? Stava facendo bene con Ventura, sta facendo ancora bene con Mancini. Ha tutto per prendersi la Nazionale sulle spalle, lavora per questo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista del Chelsea Jorginho, Joao Santos. E al Chelsea, come procede? “Meglio... 24.11 - “Jorginho in Nazionale? Stava facendo bene con Ventura, sta facendo ancora bene con Mancini. Ha tutto per prendersi la Nazionale sulle spalle, lavora per questo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista del Chelsea Jorginho, Joao Santos. E al Chelsea, come procede? “Meglio... A tu per tu ...con Battistini 23.11 - “Per l’Hellas non è un momento facile, c’è una spaccatura netta tra tifosi e club e questa cosa direi che è storica. È stato paventato uno sciopero del tifo, questo dispiace perché non aiuta i giocatori a venirne fuori”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato ed ex calciatore... 23.11 - “Per l’Hellas non è un momento facile, c’è una spaccatura netta tra tifosi e club e questa cosa direi che è storica. È stato paventato uno sciopero del tifo, questo dispiace perché non aiuta i giocatori a venirne fuori”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato ed ex calciatore... A tu per tu ...con Imborgia 22.11 - “Gennaio? Non mi aspetto un mercato con grandi movimenti soprattutto dalle big altrimenti non sarebbero tali. Di solito le grandi squadre a gennaio non fanno cessioni eccellenti, non sarà un mercato scoppiettante. Chi può avere bisogno di fare qualche movimento in più perché ha avuto... 22.11 - “Gennaio? Non mi aspetto un mercato con grandi movimenti soprattutto dalle big altrimenti non sarebbero tali. Di solito le grandi squadre a gennaio non fanno cessioni eccellenti, non sarà un mercato scoppiettante. Chi può avere bisogno di fare qualche movimento in più perché ha avuto... A tu per tu ...con Lazaar 21.11 - Voglia di tornare protagonista. Achraf Lazaar scalpita, vuole ritrovare il campo con costanza. Di notizie vuole leggerne poche, probabilmente gli è bastato il mercato estivo quando era ad un passo dal Genoa salvo poi dover tornare indietro, al Newcastle, per un clamoroso dietrofront... 21.11 - Voglia di tornare protagonista. Achraf Lazaar scalpita, vuole ritrovare il campo con costanza. Di notizie vuole leggerne poche, probabilmente gli è bastato il mercato estivo quando era ad un passo dal Genoa salvo poi dover tornare indietro, al Newcastle, per un clamoroso dietrofront...