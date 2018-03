...con Hernandez

“Pronto a tornare protagonista. Che piacere interessare alla Samp. A giugno non rinnovo con l’Hull City. Palermo, torna in A. Quagliarella, che tripletta!”

Carico e motivato. Pronto al rientro. Abel Hernandez scalpita per tornare protagonista. “Sto recuperando bene. Sono all’ultima fase del recupero, dovrò lavorare ancora per due-tre settimane e poi sarò a disposizione della squadra”, dice a TuttoMercatoWeb l’attaccante dell’Hull City.

Segue ancora il campionato italiano?

“Lo guardo sempre, certo. Ho vissuto un’esperienza importante in Italia, è un campionato che mi piace”.

E in Italia poteva tornarci. Alla Samp...

“Mi volevano un paio di squadre in Inghilterra. Poi l’infortunio. Devo pensare a recuperare presto e cercare di aiutare i miei compagni. Della Samp ne avevo sentito parlare. È una grande squadra, con un grande allenatore. Essere stato vicino alla Samp è un grande piacere, ora devo pensare a recuperare”.

Ha voglia di tornare in Italia, in estate, immagino.

“Si, certo. Ho vissuto sei anni in Italia e sono stato molto bene. Al campionato italiano posso ancora dare tanto. Sono più maturo, ho esperienza. Vedremo in estate. In estate sarò libero, non rinnoverò con l’Hull City. Vedremo la soluzione migliore”.

A lei pensa anche il Torino. Oltre la Samp.

“Due squadre ambiziose, che lottano per qualcosa. Vedremo in estate”.

Premier League: al Chelsea è in arrivo Dzeko.

“Ha dimostrato di essere un grande giocatore. Conosce il calcio inglese, sarebbe un grande acquisto per il Chelsea. Ma in Champions League i Blues rimarrebbero con il solo Morata, un problema non da poco”.

E il suo ex Palermo, lo segue ancora?

“Certo. Mi informo sempre sui risultati. Sta facendo molto bene. Il Palermo ce l’ho nel cuore, faccio sempre il tifo per i rosanero. Vedo bene Nestorovski, è un grande attaccante”.

In cosa è maturato rispetto a qualche anno fa?

“Non gioco più solo per divertirmi, oggi lo vedo anche come un lavoro. Prima magari mi allenavo bene, ora conosco più il calcio e mi do più da fare. Mi sento più uomo”.

L’allenatore che le ha dato di più?

“Sicuramente Delio Rossi. Mi ha dato fiducia quando sono arrivato in Italia. Ho imparato tanto grazie a lui”.

E quello che le ha dato di meno?

“Mutti. Era arrivato in un momento particolare. Non avevamo un bel rapporto...”.

L’attaccante da cui è rimasto impressionato?

“Quagliarella. Che tripletta domenica. Ma anche Icardi e Higuaín stanno facendo molto bene”.

Un po’ in ombra invece il suo ex compagno, Dybala.

“Ho visto anche si è infortunato. Ma ha dimostrato di essere in fuoriclasse, tornerà ai suoi livelli”.