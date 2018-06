A tu per tu ...con Iachini 09.06 - “Parlando con la società sono venuti meno i presupposti per continuare”. Così a TuttoMercatoWeb Beppe Iachini a proposito del suo addio al Sassuolo dopo aver ottenuto l’undicesimo posto in classifica migliorando la posizione finale della gestione Di Francesco. Mister, il suo... 09.06 - “Parlando con la società sono venuti meno i presupposti per continuare”. Così a TuttoMercatoWeb Beppe Iachini a proposito del suo addio al Sassuolo dopo aver ottenuto l’undicesimo posto in classifica migliorando la posizione finale della gestione Di Francesco. Mister, il suo... A tu per tu ...con Miccoli 08.06 - “Higuain-Icardi? Non penso che questo scambio possa andare in porto. Credo che se dovesse farsi, eventualmente, ci guadagnerebbe perché oltre ad avere Higuain incasserebbe dei soldi. A livello tecnico sarebbe uno scambio a vantaggio dei nerazzurri. Higuain se non rimanesse alla Juve... A tu per tu ...con Materazzi 07.06 - "Chiesa è appetito da tanti, bisognerà vedere. Confermo che piace molto anche all'Inter, so che i nerazzurri sono fortemente interessati. Bisognerà vedere che offerte arriveranno, dall'Italia e dall'estero. Anche se mi risulta voglia restare in Serie A". Così a TuttoMercatoWeb l'agente... A tu per tu ...con Di Carlo 06.06 - "Il Palermo si è giocato il campionato per via del ritmo basso, non ha saputo alzare i ritmi in linea con la sua qualità. Mentre il Frosinone se l'è mangiato all'ultima giornata e da ciociaro mi dispiace: è stata una mazzata". Così a TuttoMercatoWeb Domenico Di Carlo analizza i rendimenti... A tu per tu ...con Gautieri 05.06 - "Mi sorprende che Sarri non abbia ancora una panchina. Ha dato una mentalità diversa al calcio italiano e al Napoli". Così a a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri a proposito dell'ex allenatore del Napoli. Sarri, a Napoli, ha fatto posto ad Ancelotti. "È un top. Ma bisogna dimostrare... A tu per tu ...con Martorelli 04.06 - "Mancini è il profilo ideale. L'Italia aveva bisogno di un allenatore con personalità, poi il valore aggiunto è la sua grande volontà di guidare gli azzurri. Non è stato tirato per la giacca, anzi. Ha voluto dimostrare in tutti i modi di voler prendere la guida della Nazionale". Così... A tu per tu ...con Zamuner 03.06 - "Sto facendo un po' di giri esplorativi per capire se le big mandano a giocare alcuni calciatori in prestito e ho incontrato un po' di agenti. Vorremmo tenere gran parte del gruppo che ha vinto il campionato e completare la rosa con qualche giovane di talento". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Trinchera 02.06 - "Questo campionato è ripartito con un nuovo progetto tecnico, quindi ci serviva del tempo per mettere a punto le nostre idee. E ora è emerso tutto il nostro potenziale". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Eravate partiti sottotono. Poi... A tu per tu ...con Maccarone 01.06 - "Ritrovo l'allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo". Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un'esperienza al Brisbane Roar. Quando... A tu per tu ...con Ventura 31.05 - "Non vedo l'ora di rientrare". A parlare in esclusiva a TuttoMercatoWeb è l'ex commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura. Poche intenzioni di affrontare l'argomento Nazionale, meglio mettersi alle spalle una parentesi negativa e pensare alla prossima. "Anche perché fino...