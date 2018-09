...con Lucchesi

A tu per tu ...con Angeloni 14.09 - Udinese, Inter, Sunderland, Fiorentina e Atalanta. Sono alcune delle esperienze che hanno plasmato il curriculum professionale di Valentino Angeloni, che in estate ha lasciato un contratto importante con l’Atalanta per accettare una nuova sfida. Il Venezia dell’ambizioso Joe Tacopina,... 14.09 - Udinese, Inter, Sunderland, Fiorentina e Atalanta. Sono alcune delle esperienze che hanno plasmato il curriculum professionale di Valentino Angeloni, che in estate ha lasciato un contratto importante con l’Atalanta per accettare una nuova sfida. Il Venezia dell’ambizioso Joe Tacopina,... A tu per tu ...con Galli 13.09 - “La Serie B? Ci sono delle regole e devono essere rispettate. Hanno fatto qualcosa di non regolare, già non esiste che la Federazione faccia pagare una fideiussione. A gennaio molti presidenti che si dicono contenti per la B a diciannove se ne pentiranno...". Così a TuttoMercatoWeb...

A tu per tu ...con Materazzi
12.09 - "Sono le prime partite, bisogna dare tempo a Mancini. La Nazionale non può essere giudicata subito, c'erano dei problemi prima e ci saranno anche adesso. Le colpe non erano di Ventura e non saranno di Mancini". Cosi a TuttoMercatoWeb l'agente Matteo Materazzi. Alla Juve, per ora,... A tu per tu ...con D'Amico
11.09 - Marco Borriello riparte dall'UD Ibiza. "Una scelta di vita e di progetto. È stata un'intuizione felice. Sono contento di vedere Marco felice. Ho notato grande forza di progettare da parte del presidente, che vuole far diventare l'UD Ibiza uno dei club più importanti della Liga Spagnola....

A tu per tu ...con Rosi
10.09 - "Mi alleno, mi tengo in forma. È il mio primo pensiero al mattino e a volte anche il pomeriggio. Aspetto la chiamata giusta". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore di Fiorentina e Genoa, attualmente svincolato, Aleandro Rosi. La nota positiva è che il telefono squilla, sempre. "Tante...

A tu per tu ...con Bianchi
09.09 - "Aspetto la possibilità di tornare a giocare, intanto ho scelto di fare il corso da direttore sportivo perché odio perdere tempo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante - tra le altre - di Torino e Atalanta, Rolando Bianchi, che aspetta una chiamata e intanto studia da ds. Ds... A tu per tu ...con Durante
08.09 - "Neymar capitano del Brasile? Non cambia molto, ma Tite ha voluto dare un segnale... il Brasile era la miglior squadra del Mondiale ma nelle grandi competizioni conta anche la politica, la Federazione non è presente". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato, esperto di calcio...

A tu per tu ...con Novellino
07.09 - "Mancini ha ragione. Devono giocare i giovani. Ma nessuno si cura più dei fondamentali nel settore giovanile. La Serie B oggi è fondamentale per dare spazio ai giovani. Bene però le seconde squadre, le ritengo importantissime per far crescere i ragazzi". Così a TuttoMercatoWeb Walter...

A tu per tu ...con Mangia
06.09 - "Terzo posto dopo ventitré anni, Coppa di Romania dopo venticinque. E tante plusvalenze. Il bilancio è positivo. Quest'anno abbiamo cambiato tanto, ci serve un po' di tempo per amalgamarci ma siamo contenti perché la classifica ci sorride". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore del... A tu per tu ...con Accardi
05.09 - "Cristiano Ronaldo si deve adattare ad un campionato totalmente diverso e ad una logica di gioco differente rispetto al Real Madrid. È un giocatore che deve trovare gli equilibri giusti". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi. Eppure qualcuno si aspettava...