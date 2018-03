...con Maccarone

A tu per tu ...con Gautieri 29.03 - “Napoli e Juve se la giocheranno fino alla fine, ma quando i bianconeri sono sopra di qualche punto sono difficili da raggiungere. Per vincere il campionato il Napoli dovrebbe vincerle tutte... il torneo è bello, entusiasmante. E sarà così fino alla fine”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine... 29.03 - “Napoli e Juve se la giocheranno fino alla fine, ma quando i bianconeri sono sopra di qualche punto sono difficili da raggiungere. Per vincere il campionato il Napoli dovrebbe vincerle tutte... il torneo è bello, entusiasmante. E sarà così fino alla fine”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine... A tu per tu ...con Blanco 28.03 - “Con l’Inter abbiamo chiuso la trattativa, è tutto a posto. Lautaro è il miglior giocatore emerso dal campionato argentino nell’ultimo periodo: i nerazzurri hanno fatto un colpo”. Parole firmate Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, in esclusiva a TuttoMercatoWeb. Sussurri... A tu per tu ...con Kharja 27.03 - "C'era tantissima pressione sul Napoli, dopo il pareggio della Juve contro la SPAL lo stress degli azzurri si è trasformato in entusiasmo". Così sulla lotta Scudetto parla a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista di - tra le altre - Roma, Genoa, Inter e Fiorentina Houssine Kharja. Su... A tu per tu ...con Perinetti 26.03 - "La partita contro il Monaco è stato un test. Confrontarsi con squadre di questo livello è sempre stimolante, abbiamo voluto fare acquisire minutaggio a chi ha giocato meno. Il test è stato positivo, il risultato magari meno". Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Genoa,... A tu per tu ...con Marchetti 25.03 - "Il derby sarà una bella partita, importante. Entrambe abbiamo una classifica di alto livello, noi ci prepariamo con serenità e rispetto nei confronti del Venezia". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti in vista del derby contro il Venezia. A... A tu per tu ...con Giaretta 24.03 - "Fare risultato contro la Ternana è stato importante, era una tappa fondamentale. I ragazzi hanno preparato la partita di oggi con la testa giusta. Sarà difficile, ma contro lo Spezia ce la giochiamo". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dell'Ascoli, Cristiano Giaretta. Direttore,... A tu per tu ...con Giuffredi 23.03 - "Il Napoli ne può approfittare: la partita contro la SPAL ha fatto capire che anche la Juve può fare qualche passo falso". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Mario Giuffredi analizza la lotta per la vittoria del campionato. "Ci sta che una squadra con tanti impegni come la Juve possa... A tu per tu ...con Foschi 22.03 - "A Palermo si è svolto un evento importantissimo, ho ascoltato personaggi come Davide Nicola che mi affascinano. Si è parlato anche del Palermo perché eravamo a Palermo, non avevo mai partecipato e sono contento di esserci stato". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cesena... A tu per tu ...con Martorelli 21.03 - "Le dichiarazioni di Raiola sono fuori luogo, Di Biagio è un ottimo allenatore che sta facendo il suo percorso e ha una grande opportunità. È una persona che ha dimostrato di saper lavorare, mi dissocio dalle affermazioni gratuite di Raiola". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Gioconda... A tu per tu ...con Ursino 20.03 - "Siamo vivi. Contro la Roma abbiamo giocato un'ottima partita che avremmo anche potuto pareggiare. I ragazzi hanno fatto una grande partita, ho fiducia per il futuro. Sappiamo che dobbiamo soffrire come ogni anno, ma ce la giocheremo". Voglia ed entusiasmo in casa Crotone e a TuttoMercatoWeb...