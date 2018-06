...con Maccarone

“Alla Carrarese per Baldini e Berti. Non ho chiesto garanzie. Brisbane Roar? Bella esperienza, dovevo staccare la spina. Playoff B, Palermo o Frosinone. Empoli? No comment, sempre nel cuore”

“Ritrovo l’allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un’esperienza al Brisbane Roar.

Quando è nata la possibilità di andare alla Carrarese?

“La possibilità c’era già stata lo scorso anno quando avevo chiuso i rapporti con l’Empoli. Ma avevo bisogno di staccare un anno. Non sarei andato con la testa giusta, così ho scelto di andare in Australia. Ma con il mister e il Direttore Berti ci siamo sempre sentiti”.

Cosa le rimane dell’esperienza in Australia?

“Una bella esperienza. Un calcio molto diverso. Mi serviva staccare un po’, fare un cambiamento totale. Sono stato bene”.

In Serie C con quali ambizioni e garanzie?

“Vado con grande entusiasmo. Non mi è stato assicurato niente. Cercherò di mettermi a disposizione della squadra. Vado per cercare di portare la mia esperienza e dare una mano alla squadra. Parto al livello di tutti gli altri. Non voglio garanzie. Vado per giocare a pallone”.

Quest’anno la sua nuova squadra parte con ambizioni importanti.

“Magari l’anno scorso non c’era la base. Quest’anno si. Penso che l’idea sia fare qualcosa di importante, poi si sa che è difficile. C’è tutto per fare un ottimo campionato e cercare di portare entusiasmo e risultati”.

Poteva aspettare e scegliere altre opportunità.

“Avevo altre possibilità, ne avrei avute ulteriori se avessi aspettato. Ma è stata una scelta mirata. Sono stato corteggiato dallo scorso anno e so come lavora il mister. Non avevo voglia di aspettare. La Carrarese era già un pensiero dallo scorso anno”.

Playoff Serie B: chi la spunterà?

“Palermo e Frosinone credo siano le favorite. In Australia però il Sydney era arrivato con dieci punti di vantaggio, ma in semifinale ha perso. E ha vinto la quarta. Il fattore campo in queste partite può fa la differenza”.

Ha fatto pace con l’Empoli?

“È passato. Non mi va di rovinare un ambiente che sta festeggiando. Ho un grandissimo rapporto con la città. Per me sarà sempre una fetta importante della mia carriera e del mio cuore”.