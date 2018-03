...con Mandorlini

A tu per tu ...con Bonato 13.03 - “Per la Roma è un’opportunità per fare qualcosa di importante, ha i mezzi per opporsi positivamente allo Shakhtar”. Così a TuttoMercatoWeb Nereo Bonato, ex dirigente del Sassuolo che in estate ha sfiorato la poltrona giallorossa. Lo Shakhtar s’è dimostrato insidioso per tanti. “Arrivati... 13.03 - “Per la Roma è un’opportunità per fare qualcosa di importante, ha i mezzi per opporsi positivamente allo Shakhtar”. Così a TuttoMercatoWeb Nereo Bonato, ex dirigente del Sassuolo che in estate ha sfiorato la poltrona giallorossa. Lo Shakhtar s’è dimostrato insidioso per tanti. “Arrivati... A tu per tu ...con Di Carlo 12.03 - “L’inizio è stato molto positivo, c’è stata disponibilità da parte dei ragazzi. Contro Avellino e Foggia non siamo stati bravi a concretizzare, avremmo dovuto fare almeno due punti. Il bilancio ci dice che dobbiamo lavorare”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Novara, Domenico... 12.03 - “L’inizio è stato molto positivo, c’è stata disponibilità da parte dei ragazzi. Contro Avellino e Foggia non siamo stati bravi a concretizzare, avremmo dovuto fare almeno due punti. Il bilancio ci dice che dobbiamo lavorare”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Novara, Domenico... A tu per tu ...con Fontana 11.03 - “Il Napoli sta facendo un campionato fenomenale, il suo problema è... la Juventus”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex portiere di Napoli e Inter, Alberto Fontana. Il Napoli viene da una sconfitta pesante... “Ci sta perdere contro la Roma. Magari non te lo aspetti, soprattutto così pesante,... 11.03 - “Il Napoli sta facendo un campionato fenomenale, il suo problema è... la Juventus”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex portiere di Napoli e Inter, Alberto Fontana. Il Napoli viene da una sconfitta pesante... “Ci sta perdere contro la Roma. Magari non te lo aspetti, soprattutto così pesante,... A tu per tu ...con L.Pasqualin 10.03 - “È giusto aver accorciato le date del mercato, si tratta di un passaggio fortemente auspicato da tutti gli addetti ai lavori”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Luca Pasqualin analizza le nuove date del mercato che prevedono la chiusura estiva per il 18 agosto e quella invernale per... 10.03 - “È giusto aver accorciato le date del mercato, si tratta di un passaggio fortemente auspicato da tutti gli addetti ai lavori”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Luca Pasqualin analizza le nuove date del mercato che prevedono la chiusura estiva per il 18 agosto e quella invernale per... A tu per tu ...con Vazquez 09.03 - Franco Vazquez è uno dei giocatori del momento. Mudo fuori, loquace in campo. Caratteristica che lo accompagna da anni. E oggi il Siviglia si gode il talento cristallino dell’ex Palermo. “Sono in un momento molto positivo. Stiamo facendo bene. Mancano le partite più importanti della... 09.03 - Franco Vazquez è uno dei giocatori del momento. Mudo fuori, loquace in campo. Caratteristica che lo accompagna da anni. E oggi il Siviglia si gode il talento cristallino dell’ex Palermo. “Sono in un momento molto positivo. Stiamo facendo bene. Mancano le partite più importanti della... A tu per tu ...con Mannone 08.03 - L’Arsenal palestra di calcio e di vita, il Milan la squadra del cuore. Un cuore, quello di Vito Mannone, portiere del Reading, diviso a metà. “E non potrebbe essere altrimenti, perché nell’Arsenal ci ho giocato. Mentre il Milan è la mia squadra”, ammette il portiere a TuttoMercatoWeb. Che... 08.03 - L’Arsenal palestra di calcio e di vita, il Milan la squadra del cuore. Un cuore, quello di Vito Mannone, portiere del Reading, diviso a metà. “E non potrebbe essere altrimenti, perché nell’Arsenal ci ho giocato. Mentre il Milan è la mia squadra”, ammette il portiere a TuttoMercatoWeb. Che... A tu per tu ...con Carli 07.03 - “Far finire il mercato prima di cominciare il campionato è una cosa intelligente. Mi piacerebbe che tutti i campionati facessero allo stesso modo. Anzi, avrei chiuso la finestra estiva a luglio e quella di riparazione l’avrei fatta cominciare e finire prima”. Così a TuttoMercatoWeb... 07.03 - “Far finire il mercato prima di cominciare il campionato è una cosa intelligente. Mi piacerebbe che tutti i campionati facessero allo stesso modo. Anzi, avrei chiuso la finestra estiva a luglio e quella di riparazione l’avrei fatta cominciare e finire prima”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Acquafresca 06.03 - “Di ricordi con Davide ne ho diversi, abbiamo trascorso due volte il capodanno insieme. Insieme siamo divertiti tanto, è difficile parlarne”. Commosso e non potrebbe essere altrimenti, Robert Acquafresca. Compagno di mille battaglie con la maglia del Cagliari, amici dentro e fuori... 06.03 - “Di ricordi con Davide ne ho diversi, abbiamo trascorso due volte il capodanno insieme. Insieme siamo divertiti tanto, è difficile parlarne”. Commosso e non potrebbe essere altrimenti, Robert Acquafresca. Compagno di mille battaglie con la maglia del Cagliari, amici dentro e fuori... A tu per tu ...con Materazzi 05.03 - “Davide Astori rimarrà nei pensieri di tutti. Era un ragazzo d’oro, sempre posato, calmo. Aveva un equilibrio fuori dal comune, dispiace quando chiunque perde la vita. È qualcosa che ti segna per sempre”. Inizia così l’intervista dell’operatore di mercato Matteo Materazzi a TuttoMercatoWeb.... 05.03 - “Davide Astori rimarrà nei pensieri di tutti. Era un ragazzo d’oro, sempre posato, calmo. Aveva un equilibrio fuori dal comune, dispiace quando chiunque perde la vita. È qualcosa che ti segna per sempre”. Inizia così l’intervista dell’operatore di mercato Matteo Materazzi a TuttoMercatoWeb.... A tu per tu ...con Miccoli 04.03 - “Il Milan si è ripreso e sono contento per Gattuso che lo merita per la persona che è. L’Inter sta attraversando un periodo particolare di gioco e risultati, ma queste partite possono cambiare qualcosa”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante di - tra le altre - Juventus, Benfica... 04.03 - “Il Milan si è ripreso e sono contento per Gattuso che lo merita per la persona che è. L’Inter sta attraversando un periodo particolare di gioco e risultati, ma queste partite possono cambiare qualcosa”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante di - tra le altre - Juventus, Benfica...