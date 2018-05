...con Meluso

A tu per tu ...con Stendardo 13.05 - “Sarri ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario, è il vero valore aggiunto del Napoli. Ha assemblato la squadra con grandi energie e motivazioni, la società farà di tutto per confermarlo”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di - tra le altre - Lazio e Atalanta, Guglielmo... 13.05 - “Sarri ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario, è il vero valore aggiunto del Napoli. Ha assemblato la squadra con grandi energie e motivazioni, la società farà di tutto per confermarlo”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di - tra le altre - Lazio e Atalanta, Guglielmo... A tu per tu ...con Gasparin 12.05 - “Inter-Sassuolo? Iachini ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, da quando è arrivato ha trasferito alla squadra dei concetti pratici. E nel calcio fare le cose semplici non è mai facile. Quando si raggiunge la salvezza comunque è già un grande traguardo. Dall’Inter invece ci si aspettava... 12.05 - “Inter-Sassuolo? Iachini ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, da quando è arrivato ha trasferito alla squadra dei concetti pratici. E nel calcio fare le cose semplici non è mai facile. Quando si raggiunge la salvezza comunque è già un grande traguardo. Dall’Inter invece ci si aspettava... A tu per tu ...con Giaretta 11.05 - La partita più importante. L’Ascoli sabato di scena a Pescara, per inseguire i play out e cercare di rimanere in Serie B. “È una partita importante, c’è la giusta pressione come da un po’ di tempo. I ragazzi dopo la partita contro la Salernitana hanno tirato fuori gli artigli. La... 11.05 - La partita più importante. L’Ascoli sabato di scena a Pescara, per inseguire i play out e cercare di rimanere in Serie B. “È una partita importante, c’è la giusta pressione come da un po’ di tempo. I ragazzi dopo la partita contro la Salernitana hanno tirato fuori gli artigli. La... A tu per tu ...con Calori 10.05 - Più di cento punti in un anno. Qualche passo falso, ma tanta voglia di tornare in serie B. Il Trapani ci crede e aspetta i playoff. “Ora ci aspetta un campionato nel campionato, il continuo di quello che abbiamo fatto: con sessantotto punti in altri gironi saremmo stati primi. Adesso... 10.05 - Più di cento punti in un anno. Qualche passo falso, ma tanta voglia di tornare in serie B. Il Trapani ci crede e aspetta i playoff. “Ora ci aspetta un campionato nel campionato, il continuo di quello che abbiamo fatto: con sessantotto punti in altri gironi saremmo stati primi. Adesso... A tu per tu ...con Corini 09.05 - “Il Milan è arrivato in finale con merito, la Juve parte in vantaggio ma i rossoneri si sono ripresi e hanno recuperato un giocatore come Calhanoglu che può risultare sempre determinante”. Così a TuttoMercatoWeb Eugenio Corini si pronuncia sulla finale di Coppa Italia in scena questa... 09.05 - “Il Milan è arrivato in finale con merito, la Juve parte in vantaggio ma i rossoneri si sono ripresi e hanno recuperato un giocatore come Calhanoglu che può risultare sempre determinante”. Così a TuttoMercatoWeb Eugenio Corini si pronuncia sulla finale di Coppa Italia in scena questa... A tu per tu ...con Marroccu 08.05 - Francesco Marroccu e Massimo Cellino. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Si, perché dopo Cagliari e Leeds la coppia si è ricomposta al Brescia. “Con il Presidente ho un rapporto di lunghissima data. Quando ci siamo lasciati l’ultima volta a Cagliari era stato un arrivederci.... 08.05 - Francesco Marroccu e Massimo Cellino. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Si, perché dopo Cagliari e Leeds la coppia si è ricomposta al Brescia. “Con il Presidente ho un rapporto di lunghissima data. Quando ci siamo lasciati l’ultima volta a Cagliari era stato un arrivederci.... A tu per tu ...con Caravello 07.05 - “In estate ci sarà un mercato all’insegna degli ultimi due, quindi scoppiettante. Le big italiane faranno movimenti importanti per farsi trovare pronte in funzione di un percorso europeo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello. De Laurentiis e le parole su Sarri e la... 07.05 - “In estate ci sarà un mercato all’insegna degli ultimi due, quindi scoppiettante. Le big italiane faranno movimenti importanti per farsi trovare pronte in funzione di un percorso europeo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello. De Laurentiis e le parole su Sarri e la... A tu per tu ...con Accardi 06.05 - “La Roma è uscito dalla Champions con dignità, Di Francesco ha fatto un grande lavoro e questa è la dimostrazione che quando il calcio italiano non deve gestire le partite sa fare male. Se giochiamo per vincere abbiamo la qualità per colpire gli avversari”. Così a TuttoMercatoWeb... 06.05 - “La Roma è uscito dalla Champions con dignità, Di Francesco ha fatto un grande lavoro e questa è la dimostrazione che quando il calcio italiano non deve gestire le partite sa fare male. Se giochiamo per vincere abbiamo la qualità per colpire gli avversari”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Gazzoni Frascara 05.05 - “Sulla carta non c’è partita, ma poi in campo può succedere di tutto. Il Bologna contro le squadre di livello si impegna di più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara. La Juve vincendo contro il Bologna si avvicinerebbe ancora di più allo... 05.05 - “Sulla carta non c’è partita, ma poi in campo può succedere di tutto. Il Bologna contro le squadre di livello si impegna di più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara. La Juve vincendo contro il Bologna si avvicinerebbe ancora di più allo... A tu per tu ...con Fabiani 04.05 - “Mancano tre partite, dobbiamo raccogliere più punti possibili per una questione di orgoglio personale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Dalla Salernitana ci si aspettava qualcosa di più... “Abbiamo buttato via tanti punti. Potevamo... 04.05 - “Mancano tre partite, dobbiamo raccogliere più punti possibili per una questione di orgoglio personale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Dalla Salernitana ci si aspettava qualcosa di più... “Abbiamo buttato via tanti punti. Potevamo...