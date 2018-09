...con Moriero

A tu per tu ...con Zenga 28.09 - “L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina... 28.09 - “L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina... A tu per tu ...con Antonini 27.09 - “Il Milan deve vincere, deve cominciare a mettere fieno in cascina e fare risultati. Vincere ti da mentalità e questa squadra ha bisogno di iniziare ad avere un modo di pensare vincente. Di giocatori abituati a vincere c’è solo Higuain”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Empoli-Milan... 27.09 - “Il Milan deve vincere, deve cominciare a mettere fieno in cascina e fare risultati. Vincere ti da mentalità e questa squadra ha bisogno di iniziare ad avere un modo di pensare vincente. Di giocatori abituati a vincere c’è solo Higuain”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Empoli-Milan... A tu per tu ...con Moggi 26.09 - “In ritiro meritavano di andare coloro che hanno venduto Nainggolan, Salah, Strootman e Alisson. Si sente la mancanza di chi è partito più della presenza di chi è arrivato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento negativo della Roma l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi. Pare che Di... 26.09 - “In ritiro meritavano di andare coloro che hanno venduto Nainggolan, Salah, Strootman e Alisson. Si sente la mancanza di chi è partito più della presenza di chi è arrivato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento negativo della Roma l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi. Pare che Di... A tu per tu ...con Angelozzi 25.09 - “Il Verona è la squadra più forte insieme a Palermo, Crotone, Benevento. Noi siamo in costruzione, ci siamo ringiovaniti. E in due-tre anni vogliamo fare la scalata verso la Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi. La garanzia in panchina... 25.09 - “Il Verona è la squadra più forte insieme a Palermo, Crotone, Benevento. Noi siamo in costruzione, ci siamo ringiovaniti. E in due-tre anni vogliamo fare la scalata verso la Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi. La garanzia in panchina... A tu per tu ...con Gautieri 24.09 - “La Juventus ha dimostrato supremazia assoluta. Le altre grandi sembrano un po’ in difficoltà. Mentre le cosiddette provinciali stanno facendo abbastanza bene”. Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri fotografa il campionato di Serie A. Delude, fin qui, la Roma. “Ha avuto qualche... 24.09 - “La Juventus ha dimostrato supremazia assoluta. Le altre grandi sembrano un po’ in difficoltà. Mentre le cosiddette provinciali stanno facendo abbastanza bene”. Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri fotografa il campionato di Serie A. Delude, fin qui, la Roma. “Ha avuto qualche... A tu per tu ...con Zamuner 23.09 - “Saremo agguerriti e consapevoli di affrontare una squadra forte, costruita per provare a stare nelle posizioni di vertice pensando anche di arrivare tra le prime due”. Così a TuttoMercatoWeb il ds del Padova, Giorgio Zamuner, in vista della partita di questa sera contro la Cremonese. Siete... 23.09 - “Saremo agguerriti e consapevoli di affrontare una squadra forte, costruita per provare a stare nelle posizioni di vertice pensando anche di arrivare tra le prime due”. Così a TuttoMercatoWeb il ds del Padova, Giorgio Zamuner, in vista della partita di questa sera contro la Cremonese. Siete... A tu per tu ...con Bentancur 22.09 - “Gaston ha bisogno di fermarsi, da circa tre settimane”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla Pablo Bentancur, agente dell’attaccante della Sampdoria Gaston Ramirez. L’uruguaiano ma non solo, tanti spunti di discussione con l’operatore di mercato peruviano. Da Ramirez a Nico Lopez,... 22.09 - “Gaston ha bisogno di fermarsi, da circa tre settimane”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla Pablo Bentancur, agente dell’attaccante della Sampdoria Gaston Ramirez. L’uruguaiano ma non solo, tanti spunti di discussione con l’operatore di mercato peruviano. Da Ramirez a Nico Lopez,... A tu per tu ...con Marroccu 21.09 - “L’esonero di Suazo è stata una scelta sofferta. Su David abbiamo ragionato per tanto tempo, pensavamo fosse l’uomo giusto e anche un allenatore di prospettiva: questo ultimi concetti ovviamente non cambiano dopo l’esonero”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Brescia,... 21.09 - “L’esonero di Suazo è stata una scelta sofferta. Su David abbiamo ragionato per tanto tempo, pensavamo fosse l’uomo giusto e anche un allenatore di prospettiva: questo ultimi concetti ovviamente non cambiano dopo l’esonero”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Brescia,... A tu per tu ...con Ammarí 20.09 - Svincolato ma con tanta voglia di tornare protagonista. Najib Ammari scalpita, in attesa di rientrare in Italia dalla porta principale. “Mi alleno con una squadra in Francia e con un preparatore personale. In attesa di farmi trovare pronto”, dice il centrocampista ex Spezia e Latina... 20.09 - Svincolato ma con tanta voglia di tornare protagonista. Najib Ammari scalpita, in attesa di rientrare in Italia dalla porta principale. “Mi alleno con una squadra in Francia e con un preparatore personale. In attesa di farmi trovare pronto”, dice il centrocampista ex Spezia e Latina... A tu per tu ...con Giaretta 19.09 - “Ho fiducia nell’Inter, ma mi aspettavo più continuità dal Napoli che deve ancora oliare i meccanismi: c’è comunque il rischio che la Juve non abbia rivali”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds di Ascoli e Udinese, Cristiano Giaretta. E il Milan di Gattuso? “Leonardo e Maldini hanno... 19.09 - “Ho fiducia nell’Inter, ma mi aspettavo più continuità dal Napoli che deve ancora oliare i meccanismi: c’è comunque il rischio che la Juve non abbia rivali”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds di Ascoli e Udinese, Cristiano Giaretta. E il Milan di Gattuso? “Leonardo e Maldini hanno...