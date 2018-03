...con Salerno

“Milan, stasera puoi farcela. Bravo Gattuso. Brescia, feeling non concretizzato: meglio lasciarsi che rompere. Da Zamparini e Cellino per affetto, ora voglio andare all’estero”

“Il Milan è in ottima condizione, può recuperare la partita. Il livello dell’Arsenal è elevato, ma la squadra di Gattuso sta bene e mi sembra carica e concentrata”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di Leeds e Watford, Nicola Salerno.

Che succede all’Arsenal quest’anno ?

“È un’annata particolare. Ma i giocatori sono di grande qualità. Giocare contro l’Arsenal è sempre complicato, il Milan troverà una bolgia. Credo che i rossoneri abbiano il 50% di possibilità di ribaltare la situazione”.

Gattuso si sta imponendo.

“Sta facendo benissimo, ci ha messo tanto del suo. Al di là del fatto che Montella comunque è un buon allenatore. Gattuso ha la fiducia di tutto l’ambiente e di tutti i calciatori. L’ambiente è coeso, c’è entusiasmo”.

Direttore, perché se n’è andato dal Brescia?

“All’inizio avevamo parlato, poi la cosa non si è concretizzata... Ho cercato di dare il mio contributo per quel poco che sono stato al Brescia. Lasciarci è stato un bene per tutti, altrimenti saremmo andati alla rottura”.

Va via anche Cristallini...

“È molto legato a me e viceversa. Non ho capito il motivo per cui sia andato via pure lui, anche perché la squadra è uscita dal mercato rinforzata. Ci sono delle cose che non riesco a capire”.

Anche lei ci ha messo del suo: prima Zamparini e poi Cellino...

“Sono state scelte dovute all’affetto che provavo per le persone. Non ce l’ho con nessuno. Anzi, ringrazio Zamparini e Cellino. Per il futuro vediamo, valuto l’estero con attenzione”.

Serie B: chi per la promozione diretta?

“Dipenderà dagli episodi. Hanno chance tutte e tre, c’è equilibrio. La continuità farà la differenza. E dopo un inizio stratosferico al Palermo è mancata proprio la continuità”.