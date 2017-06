...con Sannino

"Donnarumma? Doveva rinnovare senza neanche pensarci. Palermo a Tedino, bravo Zamparini. Inter, ora il mercato. Destro, sveglia. E il mio futuro..."

"Donnarumma e il mancato rinnovo con il Milan?Un ragazzo cresciuto nel Milan, di diciotto anni, non doveva neanche pensarci. Doveva restare e basta. Ma nessuno crede più al cuore e alla maglia, avendo un agente importante come Raiola è normale che lo stesso procuratore faccia gli interessi del proprio assistito. Però ogni tanto bisogna fermarsi e dare priorità al cuore". Così a TuttoMercatoWeb Giuseppe Sannino sul caso Donnarumma.

Chi per sostituirlo?

"Sicuramente il Milan è una piazza importantissima. C'è bisogno di giocatori pronti, non da fare crescere. Di Donnarumma ce n'è solo uno. Ho sentito parlare di Perin, meriterebbe una grande piazza: ha sofferto ed è giusto che torni protagonista".

Mercato: ora tocca all'Inter.

"L'Inter sta cercando di avere una sua due identità e sta operando molto bene. Alla fine però quello che conta è il campo. In estate sono tutti bravi e pronti a vincere qualsiasi cosa. Poi sul campo è un'altra cosa".

Intanto Zamparini porta Tedino in serie B. Al Palermo.

"Faccio i complimenti a Zamparini. L'unico presidente che con tutte le sue manie ha sempre dato alle persone la possibilità di mettersi in mostra. Ricordo Tedino dal 2000: io ero all'Alto Adige e lui a Pordenone, ha fatto gavetta. Per uno come lui sono felice, so che battaglia da tanti anni e finalmente può gioire di tutte le fatiche che ha fatto. Ma non è normale che un allenatore sia giudicato per i pezzetti di campionato: era bravo prima e lo è adesso. Nella vita bisogna rischiare. Gli amici degli amici ti portano a poco, alla fine il lavoro paga e sono felice per Tedino. E faccio i complimenti a Baldini che è andato alla Carrarese: gratis, ma con la penale in caso di esonero".

La Serie B che verrà: come la vede?

"Sarà dura, con tante squadre di blasone. Alla fine verranno fuori le squadre che avranno idea e voglia di pensare con dei valori e non solo con i nomi. Guardate la Spal oppure il Benevento. Sicuramente per una rivincita anche di Zamparini - che ha scelto Tedino - il Palermo vorrà risalire subito. Fame e voglia di far bene: Tedino darà gli spunti giusti per cercare i giocatori giusti per fare il campionato di serie B con la giusta grinta".

Grinta che è mancata a Mattia Destro quest'anno...

"E si parla ancora di Mattia... ricordano quello che era a Siena. Vorrei che mi chiedessero se sono contento di vederlo spopolare a Bologna".

E lei, mister?

"Non sono come gli altri. Non dico che ho quattro-cinque squadre e che stiamo parlando. Non ho parlato con nessuno. Non serve parlare. Il calcio è fatto di professionisti, si sa cosa può dare e fare un allenatore. Aspetto...".