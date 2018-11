...con Spinelli

A tu per tu ...con Cinelli 08.11 - Antonio Cinelli e il Chievo Verona, è addio. Due giorni per il centrocampista la risoluzione del contratto, ora è tempo di una nuova avventura. “Nel Chievo non c’è mai stato un progetto su di me, non rinnego la scelta perché sono stato legato ad un club di serie A per tre anni. Ma... 08.11 - Antonio Cinelli e il Chievo Verona, è addio. Due giorni per il centrocampista la risoluzione del contratto, ora è tempo di una nuova avventura. “Nel Chievo non c’è mai stato un progetto su di me, non rinnego la scelta perché sono stato legato ad un club di serie A per tre anni. Ma... A tu per tu ...con Moggi 07.11 - “Per la Juventus è una partita normale, per il Manchester United è fondamentale. La Juve non affronterà il match con la solita cattiveria, mentre il Manchester United dovrà impiegare anche con grandi motivazioni”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale della Juventus, Luciano... 07.11 - “Per la Juventus è una partita normale, per il Manchester United è fondamentale. La Juve non affronterà il match con la solita cattiveria, mentre il Manchester United dovrà impiegare anche con grandi motivazioni”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale della Juventus, Luciano... A tu per tu ...con Di Campli 06.11 - “Inter-Barcellona? Per la classifica è insignificante, si qualificheranno entrambe. Un pareggio accontenterebbe tutti”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. Che mercato si aspetta dall’Inter a gennaio? “Qualche rinforzo soprattutto per quanto riguarda i rincalzi.... 06.11 - “Inter-Barcellona? Per la classifica è insignificante, si qualificheranno entrambe. Un pareggio accontenterebbe tutti”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. Che mercato si aspetta dall’Inter a gennaio? “Qualche rinforzo soprattutto per quanto riguarda i rincalzi.... A tu per tu ...con Leone 05.11 - I passi falsi contro Cittadella e Cosenza? Il Cittadella è una delle squadre più organizzate del campionato, ho grossa stima della formazione veneta e sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Il Cosenza invece non ha avuto grosse occasioni da gol, potevamo sfruttare meglio alcune... 05.11 - I passi falsi contro Cittadella e Cosenza? Il Cittadella è una delle squadre più organizzate del campionato, ho grossa stima della formazione veneta e sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Il Cosenza invece non ha avuto grosse occasioni da gol, potevamo sfruttare meglio alcune... A tu per tu ...con Giaretta 04.11 - “Il Milan al di là delle difficoltà che possono esserci state ultimamente è unito con il suo allenatore, questo è importante quanto avere la squadra forte. All’esterno vedo tante ansie, ma all’interno mi sembra che ci sia qualche certezza in più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds dell’Udinese,... 04.11 - “Il Milan al di là delle difficoltà che possono esserci state ultimamente è unito con il suo allenatore, questo è importante quanto avere la squadra forte. All’esterno vedo tante ansie, ma all’interno mi sembra che ci sia qualche certezza in più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds dell’Udinese,... A tu per tu ...con Lucchesi 03.11 - “La Roma ha qualche assenza, le manca un po’ di continuità ma non ha la qualità delle grandi. La Fiorentina sta facendo un ottimo campionato, per il progetto sportivo e per la mission della stagione. Sarà una partita combattuta...”. Così a TuttoMercatoWeb il dirigente doppio ex di... 03.11 - “La Roma ha qualche assenza, le manca un po’ di continuità ma non ha la qualità delle grandi. La Fiorentina sta facendo un ottimo campionato, per il progetto sportivo e per la mission della stagione. Sarà una partita combattuta...”. Così a TuttoMercatoWeb il dirigente doppio ex di... A tu per tu ...con Corsi 02.11 - “Contro il Napoli è una partita che si presenta quasi impossibile. Ci appigliamo al quasi perché siamo reduci da prestazioni di livello anche contro squadre importanti. A fare risultato ci siamo andati vicini contro Roma, Lazio e Juve. Possiamo mettere in difficoltà chiunque con le... 02.11 - “Contro il Napoli è una partita che si presenta quasi impossibile. Ci appigliamo al quasi perché siamo reduci da prestazioni di livello anche contro squadre importanti. A fare risultato ci siamo andati vicini contro Roma, Lazio e Juve. Possiamo mettere in difficoltà chiunque con le... A tu per tu ...con Ferrari 01.11 - “Dall’Inter mi aspettavo questo tipo di campionato, da antagonista della Juventus. I nerazzurri sono i veri concorrenti dei bianconeri, insieme al Napoli”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Fabrizio Ferrari traccia un bilancio sul campionato di Serie A. Storia già scritta per lo... 01.11 - “Dall’Inter mi aspettavo questo tipo di campionato, da antagonista della Juventus. I nerazzurri sono i veri concorrenti dei bianconeri, insieme al Napoli”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Fabrizio Ferrari traccia un bilancio sul campionato di Serie A. Storia già scritta per lo... A tu per tu ...con Meluso 31.10 - “I bilanci si fanno alla fine, oggi si può fare qualche pensiero che è sicuramente positivo”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso traccia un mini bilancio della stagione in corso che fin qui ha catalogato i salentini tra le rivelazioni della Serie... 31.10 - “I bilanci si fanno alla fine, oggi si può fare qualche pensiero che è sicuramente positivo”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso traccia un mini bilancio della stagione in corso che fin qui ha catalogato i salentini tra le rivelazioni della Serie... A tu per tu ...con Marchetti 30.10 - “La vittoria contro il Pescara è arrivata con una bella prestazione sulla falsariga delle altre, dove magari in alcune circostanze non abbiamo raccolto quanto meritato. Vincere contro la prima della classe ti dà consapevolezza. Si, la vittoria ci voleva”. Così a TuttoMercatoWeb il... 30.10 - “La vittoria contro il Pescara è arrivata con una bella prestazione sulla falsariga delle altre, dove magari in alcune circostanze non abbiamo raccolto quanto meritato. Vincere contro la prima della classe ti dà consapevolezza. Si, la vittoria ci voleva”. Così a TuttoMercatoWeb il...