...con Stam

A tu per tu ...con Ercolani 18.10 - Il nuovo che avanza, sognando un posto tra i grandi al Manchester United. Luca Ercolani, difensore classe 99 cresce sotto l'ala protettiva di Jose Mourinho, in attesa di ritagliarsi uno spazio in prima squadra tra i Red Devils, un sogno che può diventare realtà. "Sto bene, per il... A tu per tu ...con Bonato 17.10 - "Inter e Milan arrivano al derby nelle migliori condizioni, entrambe vengono da buone prestazioni perché hanno trovato le giuste dinamiche di gioco". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds di Sassuolo e Udinese, Nereo Bonato, in vista del derby di Milano. La partita promette spettacolo. "Da... A tu per tu ...con Paloschi 16.10 - "Fin qui ho cercato di sfruttare al meglio le occasioni che mi ha concesso il mister. Ma mi dispiace che i gol realizzati non abbiano portato ad un risultato positivo, perché ciò che conta è l'obiettivo di squadra". Così a TuttoMercatoWeb l'attaccante della SPAL, Alberto Paloschi.... A tu per tu ...con Bergodi 15.10 - "Dalla Lazio ci si aspettava di più, anche se la classifica sorride le prestazioni non sono state all'altezza dello scorso campionato". Cosi a TuttoMercatoWeb Cristiano Bergodi fa le carte al campionato di Serie A. Ci si aspettava di più da Milinkovic Savic. "Forse troppe pressioni.... A tu per tu ...con A.Marotta 14.10 - Cercasi successo. L'Italia all'esame Polonia, a caccia di una vittoria che darebbe linfa al morale e alla classifica. "È una partita da ultima spiaggia per entrambe, ammesso che questo torneo abbia un valore effettivo. Sia l'Italia che la Polonia cercheranno un successo, l'ambiente... A tu per tu ...con Cosmi 13.10 - "La Nazionale? Vincere, amichevole e competizione dove ci sono punti in palio, da sempre fiducia. Poi la squadra è giovane, quindi un successo sarebbe un'iniezione di fiducia importante. Mi è sembrato che la Nazionale abbia giocato un buon calcio, si può essere fiduciosi". Così a... A tu per tu ...con Delneri 12.10 - "Con CR7 la Juventus ha acquisito forza non solo sul campo ma anche mentale. Cristiano Ronaldo è il fattore in più, questa Juve può essere protagonista non solo in campionato ma anche in Champions League". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore bianconero, Luigi Delneri. Intanto... A tu per tu ...con Sannino 11.10 - "Tutti partono con un progetto, poi bastano due sconfitte e si cambia...". Così a TuttoMercatoWeb Giuseppe Sannino a proposito dei cambi di allenatore da parte di Chievo Verona e Genoa. Il cambio in casa Chievo, comunque, era prevedibile. La classifica piange... "Un conto è entrare... A tu per tu ...con Sebastiani 10.10 - "Il primato in classifica? Nessun effetto. Non ci sposta minimamente. Sappiamo che non abbiamo fatto niente. Viviamo alla giornata". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. L'obiettivo stagionale? "Vogliamo fare un bel campionato, il meglio possibile.... A tu per tu ...con Di Carlo 09.10 - "La Juventus non partiva così bene da tempo, grande merito a CR7 che in campo sprona tutti. Quest'anno è bello vedere i bianconeri, c'è grande entusiasmo". Così a TuttoMercatoWeb Domenico Di Carlo fa le carte al campionato di Serie A. Sorride l'Inter, nonostante la partenza... "È...