...con Stellone

“Roma, che impresa! Buffon e lo sfogo: da arrabbiati si dicono cose insensate. Palermo e Frosinone? Li guardo con interesse, pronto a tornare in panchina solo per vincere. E qualcosa può succedere...”

© foto di Federico Gaetano

“La Roma contro il Barcellona ha giocato una partita incredibile ad alta intensità, la prestazione è stata straordinaria. Il risultato è storico perché ha ribaltato ogni pronostico”. Cosi a TuttoMercatoWeb sull’impresa giallorossa contro il Barça in Champions League, Roberto Stellone.

E la Juve?

“Stava facendo un’impresa. Poi avete visto che è successo all’ultimo minuto... ma la prestazione è stata incredibile, l’impresa sarebbe stata più difficile anche rispetto a quella della Roma”.

Lo sfogo di Buffon: come lo ha visto?

“Se l’arbitro non lo avesse dato tutti avrebbero chiesto il motivo. Buffon è una persona molto intelligente, a caldo ha detto delle cose con dei termini che non sono da lui. Capisco lo sfogo dettato dall’adrenalina, quando sei arrabbiato dici cose insensate”.

Peccato per l’eliminazione della Lazio...

“Sta facendo un campionato fantastico. In Coppa altrettanto, poi in quel quarto d’ora è successo quello che è successo. Ma Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro”.

Serie B: come la vede, mister?

“Come non mai è un campionato dove la lotta per la promozione comprende più squadre. Frosinone, Parma e Palermo sono in lotta per il secondo posto. E c’è uno spiraglio per chi vuole centrare l’ottava posizione. Nelle zone basse il Brescia è riuscito a tirarsi fuori dal pericoloso, mentre Ternana, Pro Vercelli, Cesena, Ascoli e Pescara sono tutte lì”.

Con quanto interesse guarderà Palermo-Avellino ed Empoli-Frosinone? I rosanero e i ciociari potrebbero pensare a lei se le cose andassero male...

“Le partite le guarderò con interesse (sorride, ndr). Mancano pochi mesi alla fine, prenderei in considerazione situazioni dove si deve lottare per vincere. Ho parlato con alcune società, non si è deciso ancora nulla. Sono alla finestra, pronto a rientrare”.

Insomma, Stellone non aspetta il prossimo anno...

“No. Anzi. Qualcosa può succedere”.