...con Uria

A tu per tu ...con Von Bergen 02.10 - "Abbiamo preparato la partita contro la Juventus come le altre... siamo in Champions League per la prima vota, il girone è complicato. Sappiamo di essere i piccoli della Champions, ma vogliamo fare del nostro meglio. Anche se sulla carta contro la Juve non c'è storia, nel calcio... A tu per tu ...con Vagnati 01.10 - ."Sono nato a Genova e ho fatto il settore giovanile alla Sampdoria, la squadra per la quale tifavo da bambino. Normale che ci sia emozione nell'affrontare i blucerchiati. Ma devo fare il meglio possibile per la SPAL, che è casa mia. Sarà un'emozione, ma conterà di più fare risultato".... A tu per tu ...con Fares 30.09 - "Guardiamo al futuro con ottimismo". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Un primo bilancio si può fare? "Abbiamo una squadra nuova, ci serve il tempo necessario per il rodaggio". Comunque il mercato è stato di livello... "Si. Abbiamo tutto per fare... A tu per tu ...con Moriero 29.09 - "L'Inter non esprime un bellissimo gioco, ma ha grande qualità. Il Cagliari però è una squadra difficile da affrontare, ha i mezzi per impensierire i nerazzurri. Prevedo una bella partita. Certamente l'Inter non potrà sbagliare l'approccio alla gara...". Così a TuttoMercatoWeb il... A tu per tu ...con Zenga 28.09 - "L'Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato". Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L'allenatore milanese ha voglia di una panchina... A tu per tu ...con Antonini 27.09 - "Il Milan deve vincere, deve cominciare a mettere fieno in cascina e fare risultati. Vincere ti da mentalità e questa squadra ha bisogno di iniziare ad avere un modo di pensare vincente. Di giocatori abituati a vincere c'è solo Higuain". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Empoli-Milan... A tu per tu ...con Moggi 26.09 - "In ritiro meritavano di andare coloro che hanno venduto Nainggolan, Salah, Strootman e Alisson. Si sente la mancanza di chi è partito più della presenza di chi è arrivato". Così a TuttoMercatoWeb sul momento negativo della Roma l'ex dg della Juventus, Luciano Moggi. Pare che Di... A tu per tu ...con Angelozzi 25.09 - "Il Verona è la squadra più forte insieme a Palermo, Crotone, Benevento. Noi siamo in costruzione, ci siamo ringiovaniti. E in due-tre anni vogliamo fare la scalata verso la Serie A". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi. La garanzia in panchina... A tu per tu ...con Gautieri 24.09 - "La Juventus ha dimostrato supremazia assoluta. Le altre grandi sembrano un po' in difficoltà. Mentre le cosiddette provinciali stanno facendo abbastanza bene". Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri fotografa il campionato di Serie A. Delude, fin qui, la Roma. "Ha avuto qualche... A tu per tu ...con Zamuner 23.09 - "Saremo agguerriti e consapevoli di affrontare una squadra forte, costruita per provare a stare nelle posizioni di vertice pensando anche di arrivare tra le prime due". Così a TuttoMercatoWeb il ds del Padova, Giorgio Zamuner, in vista della partita di questa sera contro la Cremonese. Siete...