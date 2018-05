...con Vagnati

“Rischiamo ancora in tanti, ma vogliamo salvarci. Io e la chiamata del Napoli? Non conta, il mio cuore è alla SPAL... penso solo alla salvezza. Vogliamo ripartire ancora con Semplici. Borriello...”

“Rischiamo ancora in tanti, ognuno deve giocare per ottenere un risultato positivo e quindi la vittoria. Chi ha qualche punto in meno è messo peggio. Noi dobbiamo scendere in campo senza pensare al Crotone, al Cagliari o ad altre squadre. Ad inizio anno avremmo firmato per giocarci la salvezza all’ultima giornata”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della SPAL, Davide Vagnati in vista dell’ultima giornata di campionato che decreterà chi retrocederà in Serie B.

Il Crotone pare avere poche possibilità...

“Quello che fanno gli altri non ci deve interessare. Dobbiamo pensare a vincere la partita contro la Sampdoria. Pensiamo a quello che dobbiamo fare noi”.

Domenica vi giocate la salvezza. Avete disputato un campionato importante. Però ad un certo punto Semplici sembrava in bilico.

“Sono sincero: non è il momento adatto per fare delle disamine sul percorso fatto. Penso solo alla partita di domenica. E aggiungo che grazie a questo gruppo di lavoro siamo arrivati in serie A dopo tanti anni. Le altre situazioni sono parte di un percorso, che deve finire con la nostra salvezza”.

Che campionato è stato?

“Un campionato bellissimo. Ci sono state vittorie bellissime, tutti hanno onorato ogni partita ma questo deve essere normale. Infatti nessuno di noi si è lamentato della prestazione del Torino che contro di noi giocato al massimo delle proprie possibilità perché è giusto che sia così”.

Per lei è stata la prima volta in serie A...

“Speriamo anche non sia l’ultima (sorride, ndr). Dopo cinquant’anni siamo andati in serie A. Il campionato non c’entra niente con quello che abbiamo fatto gli anni precedenti, la A è tutta un’altra cosa. È stata un’esperienza fantastica e vogliamo fare nostra la partita di domenica. Abbiamo tutti la voglia di rimanere in serie A”.

Borriello il rimpianto?

“Al di là dei gol il rimpianto è stato non averlo avuto a disposizione. Può succedere che un calciatore l’anno prima faccia venti gol e poi pochi la stagione dopo. Ci è mancato per sei mesi, non so cosa avrebbe fatto ma sicuramente è un giocatore importante”.

Direttore, il suo telefono ha squillato? Da Napoli, qualche mese fa...

“Oggi non è importante. Sono legato alla SPAL, con il cuore e da un contratto. Sono qui da dieci anni, se non mi mandavo via resto. Conta solo la partita contro la Sampdoria. Le nostre uniche preoccupazioni devono essere legate alla partita di domenica”.

Comunque andrà si ripartirà da Semplici?

“Lo stimiamo tutti. Ha un contratto con noi. Abbiamo fatto un grande percorso insieme, vogliamo continuare”.