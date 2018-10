...con Von Bergen

“Il mio Young Boys in Champions per la prima volta, bello sfidare la Juve. Contento per Dybala, se non segna gli chiedo la maglia. La mia esperienza al servizio dei giovani. Cesena, che peccato...”

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

“Abbiamo preparato la partita contro la Juventus come le altre... siamo in Champions League per la prima vota, il girone è complicato. Sappiamo di essere i piccoli della Champions, ma vogliamo fare del nostro meglio. Anche se sulla carta contro la Juve non c’è storia, nel calcio non sai mai che succede”. Così a TuttoMercatoWeb in vista della partita di questo pomeriggio contro la Juventus, il difensore dello Young Boys, Steve Von Bergen.

Alla Juve mancherà CR7...

“È un giocatore straordinario. Quando c’è dà qualcosa in più. La Juventus con o senza Cristiano Ronaldo è comunque forte. Noi siamo qui per imparare, ma anche per provare a fare del nostro meglio”.

Lei ha conosciuto il primo Dybala a Palermo. Da quei tempi è cresciuto parecchio...

“Sono contento per lui, è un bravo ragazzo. A Palermo abbiamo giocato insieme, merita la carriera che sta facendo. Merita. Sul piano sportivo ha grande qualità, nove volte su dieci fa gol e sappiamo che è un pericolo. La Juve è una squadra organizzata e poi ha grandi qualità in avanti, da Douglas Costa a Bernardeschi. Non c’è solo Paulo. Se vogliamo fare punti dobbiamo giocare la partita perfetta, ci proviamo...”.

Gli chiederà la maglia?

“Non amo raccogliere le maglie, ma oggi mi farebbe piacere avere quella di Paulo. Certo, se ci fa tre gol la maglia non gliela chiedo (sorride, ndr)”.

E lei? Tornerebbe in Italia?

“Ho rinnovato il contratto. Sono a casa. La mia carriera l’ho fatta. Gioco a calcio per momenti come la Champions League, è un’esperienza fantastica. Mi godo ogni momento”.

Vista da fuori, com’è la Serie A?

“L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha restituito grande prestigio al calcio italiano. La Juve è la squadra più forte, lo ha dimostrato anche questa settimana. 3-1 al Napoli, poche parole da dire. La società poi è di grande prestigio”.

Da ex, che effetto le fa non vedere più il Cesena tra i professionisti?

“Fa male... ho tanti amici a Cesena. È una brutta cosa per tutti. I tifosi, la gente. Vedere che a Cesena non c’è più il calcio dei grandi mi fa male. Quando sbagli c’è un momento che devi pagare. Ma così pagano i tifosi...”..