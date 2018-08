...con Zamuner

A tu per tu ...con Semplici 21.08 - Buona la prima per la SPAL di Leonardo Semplici. Vittoria sul Bologna e tanta carica positiva per affrontare le prossime partite. “Ci tenevamo a partire col piede giusto. Contro il Bologna la partita aveva doppio valore: prima di campionato e derby. Siamo partiti bene. Devo elogiare... 21.08 - Buona la prima per la SPAL di Leonardo Semplici. Vittoria sul Bologna e tanta carica positiva per affrontare le prossime partite. “Ci tenevamo a partire col piede giusto. Contro il Bologna la partita aveva doppio valore: prima di campionato e derby. Siamo partiti bene. Devo elogiare... A tu per tu ...con Canovi 20.08 - “È stato un mercato più vivace rispetto agli ultimi anni. Ci sono stati arrivi importanti, qualcuno è mancato tipo Modric, ma è stata una finestra entusiasmante”. Così a TuttoMercatoWeb Dario Canovi sulla finestra di mercato da poco passata agli archivi. Juve a parte, di chi il... 20.08 - “È stato un mercato più vivace rispetto agli ultimi anni. Ci sono stati arrivi importanti, qualcuno è mancato tipo Modric, ma è stata una finestra entusiasmante”. Così a TuttoMercatoWeb Dario Canovi sulla finestra di mercato da poco passata agli archivi. Juve a parte, di chi il... A tu per tu ...con L.Pasqualin 19.08 - “È stato un mercato particolare, che sottolinea l’andamento dell’economia del pallone, in linea con quella del Paese. Il ricco spende, quello meno ricco che soffre”. Così a TuttoMercatoWeb l'agente Luca Pasqualin analizza la sessione di mercato passata agli archivi. La Juve prende... 19.08 - “È stato un mercato particolare, che sottolinea l’andamento dell’economia del pallone, in linea con quella del Paese. Il ricco spende, quello meno ricco che soffre”. Così a TuttoMercatoWeb l'agente Luca Pasqualin analizza la sessione di mercato passata agli archivi. La Juve prende... A tu per tu ...con Bastianelli 18.08 - 17 agosto ore 20. Suona il gong. Si chiude il calciomercato estivo. “Per i tifosi è stato il mercato più appassionante degli ultimi anni”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Patrick Bastianelli. CR7 un grande colpo per la Juve. Ma si sono mossi anche altri club... “L'acquisto di... 18.08 - 17 agosto ore 20. Suona il gong. Si chiude il calciomercato estivo. “Per i tifosi è stato il mercato più appassionante degli ultimi anni”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Patrick Bastianelli. CR7 un grande colpo per la Juve. Ma si sono mossi anche altri club... “L'acquisto di... A tu per tu ...con Catellani 17.08 - “La sessione di Ferragosto non mi trova molto d’accordo, da organizzatore però non abbiamo trovato problematiche. Ma è stato un deficit importante aver fatto il mercato nei giorni di Ferragosto”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Fulvio Catellani di Play in Sport, società... 17.08 - “La sessione di Ferragosto non mi trova molto d’accordo, da organizzatore però non abbiamo trovato problematiche. Ma è stato un deficit importante aver fatto il mercato nei giorni di Ferragosto”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Fulvio Catellani di Play in Sport, società... A tu per tu ...con Calori 16.08 - “L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha restituito visibilità al campionato di Serie A che si stava allontanando dalle altre realtà. E maschera altre situazioni meno brillanti”. Cosi a TuttoMercatoWeb Alessandro Calori. Situazioni meno brillanti. Chiaro riferimento a Bari, Cesena e Avellino... “Si,... 16.08 - “L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha restituito visibilità al campionato di Serie A che si stava allontanando dalle altre realtà. E maschera altre situazioni meno brillanti”. Cosi a TuttoMercatoWeb Alessandro Calori. Situazioni meno brillanti. Chiaro riferimento a Bari, Cesena e Avellino... “Si,... A tu per tu ...con Battistini 15.08 - “La chiusura anticipata del mercato? Prima di prendere una decisione avrei cercato di trovare una linea comune con le altre Federazioni. Far finire il mercato il 17 è follia, perché obblighi la gente a lavorare a Ferragosto. Condivido però che il mercato finisca prima dell’inizio... 15.08 - “La chiusura anticipata del mercato? Prima di prendere una decisione avrei cercato di trovare una linea comune con le altre Federazioni. Far finire il mercato il 17 è follia, perché obblighi la gente a lavorare a Ferragosto. Condivido però che il mercato finisca prima dell’inizio... A tu per tu ...con T.Rodriguez 14.08 - Thomas Rodriguez e la nuova avventura. All’Union Calera, in prestito dal Genoa. Un’avventura iniziata nel migliore dei modi. Prima partita, prima presenza. “Ero da due giorni.... Non pensavo di giocare”, dice il giovane centrocampista a TuttoMercatoWeb. “Ho fatto venti minuti a pochi... 14.08 - Thomas Rodriguez e la nuova avventura. All’Union Calera, in prestito dal Genoa. Un’avventura iniziata nel migliore dei modi. Prima partita, prima presenza. “Ero da due giorni.... Non pensavo di giocare”, dice il giovane centrocampista a TuttoMercatoWeb. “Ho fatto venti minuti a pochi... A tu per tu ...con Marchetti 13.08 - “In settimana c’era stato un grande lavoro tattico da parte del mister”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Cittadella fucina di talenti. Kouame al Genoa. Una grande occasione... “Da Kouame mi aspetto che faccia in serie A quanto fatto in B. Spero... 13.08 - “In settimana c’era stato un grande lavoro tattico da parte del mister”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Cittadella fucina di talenti. Kouame al Genoa. Una grande occasione... “Da Kouame mi aspetto che faccia in serie A quanto fatto in B. Spero... A tu per tu ...con Trinchera 12.08 - “Sta nascendo una squadra giovane, abbiamo mantenuto il gruppo storico e sono arrivati calciatori che possono darci una mano”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Mercato: che farete? “Gli ultimi giorni saranno di novità. Giorno per giorno... 12.08 - “Sta nascendo una squadra giovane, abbiamo mantenuto il gruppo storico e sono arrivati calciatori che possono darci una mano”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Mercato: che farete? “Gli ultimi giorni saranno di novità. Giorno per giorno...