© foto di Sara Bittarelli

Il 1° giugno 1967 mentre i Beatles presentano al mondo "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", album che influenzerà in modo significativo il modo di fare musica, il calcio italiano assiste a una domenica dalle forti emozioni: si gioca l'ultima giornata di campionato. L'Inter, sin dall'inizio del torneo al comando, si presenta con un punto di vantaggio sulla Juventus. Il calendario sembra clemente dato che i nerazzurri vanno a giocare a Mantova contro una squadra già salva. Al contrario, la Juventus deve battere una Lazio che deve salvarsi assolutamente. I bianconeri, più forti, vincono 2-1 contro i biancocelesti mandandoli in Serie B. A Mantova invece succede l'impensabile: da un innocuo cross di Beniamino Di Giacomo, tra l'altro ex interista, Sarti si lascia sfuggire clamorosamente il pallone che si infila in rete. È il 49' e ci sarebbe tempo da recuperare, ma i nerazzurri evidentemente spiazzati rimangono paralizzati, tanto che il risultato rimarrà invariato. Proprio all'ultima giornata la Juventus compie il sorpasso e si aggiudica il 13° campionato.