Ufficiale Pontedera, risoluzione consensuale con mister Canzi. La nota del club toscano

Dopo l'annuncio in conferenza stampa questo pomeriggio arriva anche la nota ufficiale: Max Canzi non è più l'allenatore del Pontedera, ha rescisso il suo contratto in scadenza nel 2026. Questo il comunicato del club toscano:

L'US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto l’accordo con mister Massimiliano Canzi per la risoluzione consensuale del contratto.

Tutta la società granata, con affetto e stima profonda, ringrazia l'allenatore per la professionalità e la passione dimostrate in queste due stagioni sportive ricche di traguardi, successi ed emozioni condivise.

In particolare, il record di punti nella storia del club ottenuto nella passata stagione e il raggiungimento dei playoff anche nell'annata appena conclusa.

A Massimiliano l'US Città di Pontedera augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.