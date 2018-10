1 ottobre 1977, Pelè gioca la partita d'addio al calcio al Giants Stadium

Il primo ottobre Pelè conclude la sua carriera giocando un'amichevole tra il Santos e i New York Cosmos, le due squadre della sua carriera. La partita fu disputata al Giants Stadium che per l'occasione era tutto esaurito. Pelè giocò il primo tempo con i Cosmos e il secondo con il Santos. Il brasiliano segnò su punizione per i Cosmos che vinsero quella sfida 2-1. O' Rei è stato l'unico giocatore al mondo ad aver tre campionati del mondo (con il Brasile nel 1958, nel 1962 e nel 1970). Pelé peraltro si ritirò dal mondo del calcio dopo aver realizzato 1.281 gol, che gli valsero il titolo di più grande goleador della storia del calcio. Tra gli altri successi importanti di questo calciatore dalle straordinarie doti tecniche e fisiche ricordiamo due coppe Libertadores e due Intercontinentali, sempre col Santos.