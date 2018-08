10 agosto 2008, l'ultimo successo italiano in una partita delle Olimpiadi

Il 10 agosto 2008 a Qinhuangdao, l'Italia Olimpiaca di Casiraghi batte la Corea del Sud per 3-0 per la seconda sfida della fase a gironi delle Olimpiadi di Pechino. Partita già chiusa dopo poco più di mezz'ora grazie alle reti di Giuseppe Rossi e del fuoriquota Rocchi. Nei minuti di recupero del secondo tempo Riccardo Montolivo. Con questo successo gli azzurri si assicurano con un turno d'anticipo la qualificazione. Quel successo, a oggi, rimane l'ultimo ottenuto in un torneo olimpico dalla Nazionale italiana. Da allora gli azzurri otterranno un pareggio, contro il Camerun e una sconfitta contro il Belgio. Nelle edizioni 2012 e 2016 l'Italia invece non riuscirà a qualificarsi al torneo a cinque cerchi.