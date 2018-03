10 febbraio 1974, nasce una stella: Bruno Conti esordisce in Serie A

Il 10 febbraio 1974 esordisce in Serie A a nemmeno 19 anni Bruno Conti. Promessa del baseball al punto da essere notato da una squadra americana, Conti alla fine sceglie il calcio. E non se ne pentirà: la Roma lo nota nel 1973 e lo aggrega alla formazione Primavera. Nils Liedholm, entrato a stagione in corso, decide di puntare sulla giovane promessa nel corso della sfida casalinga contro il Torino, all'Olimpico. Conti gioca dal primo minuto e risponde alla grande: le cronache dell'epoca danno giudizi lusinghieri al ragazzo, nonostante i giallorossi non vadano oltre lo 0-0. Sarà la prima di una lunghissima serie di partite con i capitolini. A fine carriera si conteranno ben 402 presenze e 47 reti con la Roma, coronate da uno scudetto e cinque coppe Italia. Conti negli anni diventerà un pilastro anche della Nazionale, risultando fra i migliori azzurri nel Mondiale di Spagna poi vinto proprio dall'Italia.