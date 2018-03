10 gennaio 2006, Del Piero diventa il miglior marcatore della storia della Juve

© foto di Federico De Luca

Il 10 gennaio 2006, grazie a una tripletta realizzata alla Fiorentina in Coppa Italia, Alessandro Del Piero diventa il miglior marcatore di tutti i tempi della Juventus battendo una leggenda come Giampiero Boniperti che si era fermato a 182 gol. A "Pinturicchio" bastano nove minuti per firmare il sorpasso e poi allungare chiudendo al termine della partita, per la cronaca giocata al Delle Alpi e finita 4-1, con 185 marcature. Nel corso degli anni Del Piero avrà modo di migliorare il suo score, chiudendo a 290.