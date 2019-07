© foto di Insidefoto/Image Sport

Il 10 luglio 2016 a Parigi il Portogallo conquista il primo trofeo intenazionale come nazionale maggiore. I lusitani battono in finale la Francia padrone di casa e favorita della vigilia. E vi riescono senza il giocatore più forte: Cristiano Ronaldo dopo un quarto d'ora si scontra con Payet e si infortuna al ginocchio. Il fuoriclasse prova a stringere i denti ma ammaina bandiera bianca al 25'. Sembra l'inizio della fine per gli uomini di Fernando Santos che invece resistono nei 90' e trovano il colpo a sorpresa ai tempi supplementari. L'eroe che non ti aspetti si chiama Ederzito António Macedo Lopes, noto come Éder: entra al 79' per Renato Sanches e trova al 119' il jolly da fuori area. Il Portogallo iscrive così il suo nome nell'albo d'oro del torneo.