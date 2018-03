10 marzo 1993, la Nazionale di San Marino trova il suo primo storico punto

Il 10 marzo 1993 è un giorno storico per il calcio a San Marino. La rappresentativa della piccola repubblica ottiene il suo primo punto alle qualificazioni Mondiali, pareggiando a Serravalle contro la Turchia. 0-0 il risultato finale in una serata epica per i sammarinesi, che vedono infortunarsi dopo pochi minuti di gioco il portiere titolare Benedettini. Il sostituto, Stefano Muccioli, all'esordio con la maglia della Nazionale, para tutto. È il primo risultato che conta per una selezione che aveva fatto il suo esordio ufficiale poco più di due anni prima.