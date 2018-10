10 ottobre 1906, nasce lo Spezia grazie ad un imprenditore svizzero

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Il 10 ottobre 1906 nasce ufficialmente lo Sport Club Spezia per merito dello svizzero Willy Hurny e dell'ingegner Riboni, insieme ad alcuni benestanti connazionali presenti in città per motivi di lavoro. Si gioca in Piazza d'Armi e le partite sono prevalentemente contro altre rappresentanti dei vari quartieri della città. Il club resterà tale fino al 20 novembre 1911, quando prenderà il nome di Spezia F.B.C e avrà una struttura più articolata. Primo presidente Francesco Corio. Nel suo albo d'oro lo Spezia vanta un titolo nazionale vista la vittoria del campionato di guerra del 1944 (ottenuto in realtà dal Corpo dei Vigili del Fuoco, squadra che sostituì lo Spezia, inattivo per motivi bellici, assumendone i giocatori) Tale successo è stato ritenuto dalla FIGC non equiparabile allo scudetto.