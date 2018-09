Il 10 settembre 1985 si spegne Jock Stein. Una morte avvenuta in modo drammatico, a seguito di un attacco cardiaco che lo colpì subito dopo la partita Galles-Scozia, valevole per le qualificazoni a Messico '86. Entrambe le squadre si giocavano il pass per la rassegna iridata, alla Scozia basta anche un pari e lo centra a dieci minuti dalla fine su calcio di rigore dopo il vantaggio gallese firmato Hughes al 13'. Al triplice fischio dell'arbitro la festa scozzese è subito gelata dall'immagine di Stein accasciatosi per terra dopo essersi portato le mani al petto. Non ci sarà nulla da fare, Stein si spegnerà a 62 anni. In passato si distinse come tecnico per la storica Coppa dei Campioni vinta alla guida del Celtic battendo nella finale del 25 maggio 1967 l'Inter. Un successo storico poiché conquistato da una squadra che annoverava in campo tutti giocatori di Glasgow e dintorni. Con quel successo Stein diventò il primo tecnico a centrare la tripletta campionato-coppa nazionale-coppa dei Campioni. Sempre col Celtic è stato in grado di vincere 10 campionati, di cui 9 consecutivi. Considerato il mentore di Alex Ferguson (che fu il suo assistente alla guida della Scozia), Stein è considerato uno dei migliori allenatori di tutti i tempi.