11 giugno 1933, la Juve vince il terzo scudetto di fila

© foto di Sara Bittarelli

L'11 giugno 1933 la Juventus vince il suo terzo scudetto di fila, il quinto della sua storia. I bianconeri conquistavano quel giorno il titolo con due turni d'anticipo. E lo facevano battendo a Torino per 3-0 il Milan: le reti furono segnate da Borel II, autore di una doppietta e da Sernagiotto. Era la Juve che poteva schierare tra gli altri Combi in porta e Mumo Orsi in attacco. Allenatore era Carlo Carcano che fu protagonista del cosiddetto Quinquennio d'oro, quando la Juve negli anni Trenta conquistò cinque scudetti di fila (quattro con Carcano).