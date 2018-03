11 marzo 1900, la prima partita del Milan

l'11 marzo 1900 al Campo Trotter di Milano alle ore 15 si assiste alla prima partita assoluta del Milan Cricket and Foot-Ball Club. L'avversario è la Società Educazione Fisica Mediolanum. In palio d'è la "medaglia del Re" offerta dalla Società di mutuo soccorso "Esercito" che aveva devoluto a questo scopo il contributo di 400 lire ricevuto da Umberto I per i festeggiamenti del suo ventennale. Siamo ancora agli albori del calcio tant'è che le due squadre si presentano senza stabilire le regole del gioco, non ancora uniformi. La partita dura 80' e vede la vittoria del Milan (prima squadra a presentarsi con le maglie a strisce verticali) per 2-0 grazie alle reti di Allison e Kilpin.