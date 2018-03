12 gennaio 2005, artificio di mercato: Mutu alla Juve grazie al Livorno

Con una mossa a sorpresa la Juventus, il 12 gennaio 2005 acquista Adrian Mutu. Un acquisto che passa alla storia per le modalità: il giocatore era svincolato dopo esser stato licenziato dal Chelsea per doping. Con la Romania ancora non appartenente all'Unione Europea lo status di extracomunitario impediva ai bianconeri di tesserarlo, poiché lo slot per acquistare giocatori extra-UE dall'estero o a parametro zero era stato già occupato. Si poteva però prendere un extracomunitario da un club italiano ed ecco l'espediente che verrà poi copiato in seguito da altri club. Mutu viene fatto tesserare dal Livorno, che immediatamente lo cede alla Juventus. I bianconeri riescono così ad avere il talento di Calinesti da subito (sebbene sia squalificato fino a maggio) e i labronici in cambio avranno il prestito di Raffaele Palladino per la stagione successiva.