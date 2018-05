12 maggio 1963, l'Italia batte 3-0 il Brasile: debutto con gol per Mazzola

Il 12 maggio 1963 l'Italia batte 3-0 il Brasile di Pelè. A San Siro in un'amichevole, gli azzurri affrontavano la squadra che per la seconda volta consecutiva era diventata campione del mondo. Tra gli azzurri debuttava anche Sandro mMzzola. Trapattoni si esaltò nella marcatura su Pelè costretto poi ad uscire dal campo dopo 25 minuti anche per un dolore al ginocchio. Il primo gol della nostra Nazionale fu realizzato da Sormani e poi su rigore da Mazzola. Il talento nerazzurro poi nella ripresa, sulle ali dell'entusiasmo, regalò l'assist del 3-0 a Bulgarelli.