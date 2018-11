12 novembre 1997, la Sampdoria richiama Boskov in panchina per sostituire Menotti

Il 12 novembre 1997 Vujadin Boskov torna alla Sampdoria per sostituire Luis Cesar Menotti, il tecnico campione del mondo con l'Argentina nel '78. Dopo aver vinto uno scudetto, due coppe Italia una Supercoppa Italiana e una coppa delle coppe con i blucerchiati, il tecnico di Novi Sad veniva dunque richiamato per riportare la squadra in una zona di classifica più nobile dopo un avvio di stagione non in linea con le aspettative. In realtà però la Samp - che era alla sua prima stagione senza roberto Mancini, passato in estate alla Lazio - chiuse l'annata solo al nono posto. E nel campionato successivo la squadra fu affidata a Luciano Spalletti